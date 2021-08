Kreis Peine

Zwar wurde der Frauensporttag coronabedingt um ein Jahr auf Sonntag, 19. September, verlegt, verlegen sind die Organisatorinnen deshalb aber nicht. Sondern sehr optimistisch, was den Erfolg angeht.

„Frauen sollen die Möglichkeit erhalten, Sport frei von Rollenklischees in geschützten Bewegungsräumen kennenzulernen und auszuprobieren“, heißt es in der Ankündigung. Das ist auch an dem neuen Termin in den Hallen des Berufsbildungszentrums und der IGS in Vöhrum das Ziel. „Dieser Sporttag richtet sich besonders an Frauen, die nicht in einem Sportverein sind“, sagt Silke Tödter, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Peine. Sie fände es schön, wenn viele Migrantinnen das Angebot nutzen würden. „Alle Frauen sind willkommen.“

Der Landessportbund fördert jedes Jahr zwölf Frauen-Sporttage im Land. Der Landkreis Peine ist zum achten Mal dabei. Nach rund 20 Jahren präsentieren sich die Frauensporttage mit einem frischen Anstrich. Logo, Bildsprache und Angebotskonzept wurden modernisiert – mit noch mehr Trendsportarten oder auch einer gesunden Smoothie-Bar wurden zusätzliche Anreize geschaffen.

Zu den neuen Trendsportarten gehört „Walking Fußball“ – also Fußball im Schritt-Tempo. In Peine wird erstmals beim Frauensporttag „Paddeln auf der Fuhse“ angeboten und Wassergymnastik. Es gibt aber genauso bekannte Angebote wie Beckenbodentraining oder Qi Gong.

Es gibt beim Frauensporttag drei Zeitblöcke (9.45 bis 11.15 Uhr/ 11.30 bis 13 Uhr/ 14 bis 15.30 Uhr), in denen jeweils neun oder zehn Workshops angeboten werden. Die Teilnehmerinnen können in jedem Block einen Workshop auswählen. Die Teilnahme an diesem Tag kostet 15 Euro, darin sind ein Mittagsimbiss, bei Bedarf ein Shuttle-Transport vom Bahnhof und (auf Anmeldung) Kinderbetreuung (3- bis 8-Jährige) enthalten.

Die Anmeldung erfolgt online über www.bildungsportal.de, über ksb-peine.de, per Mail an pernst@ksb-peine.de oder telefonisch unter 05171/ 2979204.

Das Programm

Beginn des Frauensporttages ist am Sonntag, 19. September, in der Halle des Berufsbildungszentrums in Vöhrum mit Begrüßung und einem kurzen Fachvortrag. Anschließend folgen die drei Workshop-Zeitphasen mit folgenden Kursen:

A) Angebote in der Zeit von 9.45 bis 11.15 Uhr:

WS 1: Thieme Movebox

WS 2: Contemporary

WS 3: Beckbodengymnastik

WS 4: Funktionelles Lauftraining

WS 5: Redondoball Rücken Figur

WS 6: Crosstraining

WS 7: Pro-X-Walking-Gymnastik

WS 8: Padeln auf der Fuhse

WS 9: Aquafitness

B) Angebote in der Zeit von 11.30 bis 13 Uhr:

WS 10: Koordinationstraining und Laufstil

WS 11: Thieme Movebox

WS 12: Ladystyle

WS 13: Beckenbodengymnastik

WS 14: Aroha Shrotstick

WS 15: Rubberband Figur

WS 16: Jump Up

WS 17: Bogenschießen

WS 18: Paddeln auf der Fuhse

WS 19: Aquafitness

C) Angebote in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr:

WS 20: Brasil Schulter Nacken

WS 21: Thieme Movebox

WS 22: Spielemix

WS 23: Qi Gong

WS 25: Badminton

WS 24: KAHA

WS 26: Latin Dance

WS 27: Walking Football

WS 28: Paddeln auf derFuhse

WS 29: Aquafitness

Von 15.30 bis 15.45 Uhr folgt ein gemeinsamer Ausklang mit Entspannung für alle im Foyer sowie Fingerfood und Cocktails.

Nähere Informationen zu den einzelnen Workshops gibt es auf der Internetseite des Kreissportbundes Peine (ksb-peine.de) unter dem Punkt „Workshop-Beschreibung“ beim Frauensporttag.

Von Matthias Press