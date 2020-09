Kreis Peine

In Staffel A der 1. Fußball-Kreisklasse bezwang der Marathon Peine die Gäste aus Lafferde mit 6:0 und festigte den ersten Tabellenplatz. „Wir stehen zu Recht oben und werden auch bis zum Ende der Hinrunde da bleiben“, schickte Marathons Co-Trainer Hussein El-Bardan eine Kampfansage an die Konkurrenz.

In Staffel B gehen Handorf als Tabellenführer und Plockhorst punktgleich dahinter im Gleichschritt voran. Beide Trainer zeigten bei ihren Einwechslungen ein glückliches Händchen, mit Lennart Scholz und Sascha Voges trafen zwei Joker.

Staffel A

SG Adenstedt – TSV Wipshausen 5:3 (3:2). Keine zehn Minuten waren gespielt, da lagen die Hausherren bereits mit 0:2 zurück – doch die Elf von Markus Winkler gab nie auf und drehte das Spiel. „Wir kommen raus und Tobias Mende trifft statt zum 1:0 nur den Pfosten. Im Gegenzug fällt das 0:1 - das 0:2 legen Sie gleich hinterher“, beschrieb Winkler die verpatzte Anfangsphase. „In der Folge haben wir aber großen Kampfgeist bewiesen. Auch in der Druckphase nach der Halbzeit haben wir standgehalten“, freute sich der Coach. Doch durchatmen konnte Winkler erst zehn Minuten vor dem Ende als Fabian Frank eine Flanke von Julian Theil mustergültig mit dem Kopf zum Endstand verwandelte. „Bis dahin konnten wir uns nie sicher sein, zumal der 4:3-Anschlusstreffer sehr schnell fiel. Dann haben wir es aber geschickt zu Ende verteidigt und auch verdient gewonnen“, freute sich Winkler.

Tore: 0:1 Böttcher, 0:2 Rothe, 1:2 Mende, 2:2 Riedel, 3:2 Mende (Foulelfmeter), 4:2 Chmeysani, 4:3 Filbrandt, 5:2 Frank.

TSV Essinghausen – Germania Blumenhagen 1:1 (1:1). Die Hausherren machten das Spiel und haderten am Ende mit der Chancenverwertung. „Nach dem 1:1 war es ein Spiel auf ein Tor, wir haben uns so viele Chancen herausgearbeitet, aber Tschapke als Ex-Stürmer im Tor der Germania wusste genau, wo die Stürmer hinschießen und hat alles gehalten“, ärgerte sich Essinghausens Fußballobmann Alexander Fabian. „Wenn wir 5:1 gewonnen hätten, hätte Blumenhagen sich nicht beschweren dürfen. So müssen wir mit der unglücklichen Punkteteilung leben.“

Tore: 0:1 M. Schmidt (30), 1:1 Kamberi (43.).

Marathon Peine – Teutonia Groß Lafferde II 6:0 (3:0). Doppelten Grund zur Freude hatte der nicht anwesende Marathon-Coach Christian Menzel: Neben dem Sieg seiner Mannschaft hatte sein Fernbleiben einen schönen Grund - er wurde Vater eines Sohnes.

Seine Mannschaft legte einen Blitzstart hin Yunus-Emre Karaca traf bereits nach drei Minuten – die folgenden 20 Minuten verteidigten die Gäste jedoch hoch und gut. „Danach fehlte die Kraft bei Lafferde und wir haben uns viele Tormöglichkeiten herausgespielt. Unsere Chancenauswertung war allerdings alles andere als gut – sogar einen Elfmeter haben wir verschossen. Die Lafferder hätte sich nicht beschweren können, wären Sie zweistellig vom Platz geschickt worden. Mit unserer Leistung bin ich trotz des Ergebnisses daher nicht zufrieden“, sagte Marathons Co-Trainer Hussein El-Bardan.

Tore: 1:0 Karay (3.), 2:0 Jaeschke (22.), 3:0 Karaca (28.), 4:0 Elachi (70.), 5:0 Herdt (82.), 6:0 Elachi (89.).

Staffel B

SSV Plockhorst – Viktoria Woltwiesche II 2:0 (1:0). Diese Einwechslung hat sich sofort bezahlt gemacht: Lennart Scholz traf nicht mal eine Minute, nachdem er den Platz betreten hatte, zum 1:0. „Wir haben lange gebraucht um ins Spiel zu finden, wir wollten dann taktisch umstellen und haben Lennart auf der Sechs eingewechselt – danach lief es sofort besser, nicht nur wegen seines schnellen Tores“, lobte SSV-Coach Lukas Schulze. Auch nach Wiederanpfiff war noch keine Minute vergangen, als Denis Karahan den Endstand herstellte. „Danach hatten wir das Spiel komplett im Griff, haben es aber verpasst, für die endgül. Allerdings war der Sieg auch nie gefährdet“, bilanzierte Schulze.

Tore: 1:0 Scholz (35.), 2:0 Karahan (46.).

Adler Handorf – TSV Edemissen II 2:1 (1:1). Bis zur 80. Minute drängten die Hausherren auf die Entscheidung, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen, ehe der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Stürmer Sascha Voges den erlösenden Siegtreffer markierte.. „Die Partie begann sehr zerfahren, Edemissen hat immer wieder seinen schnellen Stürmer mit langen Bällen gesucht und uns sind einfach keine guten Lösungen eingefallen“, beschrieb Adler-Trainer Philipp Wulfes den ersten Durchgang, der leistungsgerecht mit 1:1 endete. Nach Wiederanpfiff erlangten die Hausherren jedoch mehr Spielkontrolle. „Wir haben den TSV immer wieder unter Druck gesetzt, allerdings unsere Chancen nicht genutzt. Am Ende war der Sieg verdient, weil wir im zweiten Durchgang einfach mehr in das Spiel investiert haben“, meinte Wulfes.

Tore: 1:0 Mäder (35.), 1:1 Hamad (38.), 2:1 Voges (80.).

BSC Bülten – SG Rosenthal/Schwicheldt 2:1 (1:1). Die Gäste starteten stark, doch Bültens Kevin Bätghe erwischte einen noch stärkeren Tag – er lenkte das Spiel der Hausherren und bereitete beide BSC-Treffer vor. „ Rosenthal hat die ersten 25 Minuten richtig Druck gemacht und ist verdient in Führung gegangen“, bestätigte BSC-Mannschaftsprecher Kai Ulbrich. Doch mit zunehmenden Verlauf rissen die Hausherren das Spiel an sich. Nach einem Lattenkracher von Bätghe staubte Marius Kitrischat mit dem ersten Angriff der zweiten Halbzeit zum 2:1 ab. „Der Sieg geriet trotz des knappen Ergebnisses nie in Gefahr. Wir hätten nur höher gewinnen müssen“

Tore: 0:1 Dubatuvka (15.), 1:1 Dostani (35.), 2:1 Kitroschat (46.).

Von Sönke Rathje