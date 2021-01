„Ernüchternd“ – Wedtlenstedt hat Probleme mit der eigenen Mentalität

Wedtlenstedt

Der MTV Wedtlenstedt ist eines der Sorgenkinder in der 1. Fußball-Kreisklasse B. Das Team aus der Gemeinde Vechelde beendete seit dem Abstieg im Jahr 2012 nur eine Saison in der unteren Tabellenhälfte, hat in dieser Spielzeit aber arge Probleme. Der MTV hat vor allem mit der eigenen Mentalität zu kämpfen. Wegen nur zwei Siegen aus sechs Spielen zog Trainer Dennis Cornwall im Winter die Reißleine und wechselte zu Arminia Vechelde II in die Kreisliga. Spieler Daniel Heil übernimmt in der Rückrunde die Verantwortung und erklärt im PAZ-Wintercheck, warum es bei seinem Team so sehr hakt.

Meine Bilanz der Hinrunde: „Die fällt ernüchternd aus, denn wir hatten uns eindeutig mehr erhofft, als die sechs Punkte. Eigentlich wollten wir wieder oben mitspielen, das ging aber nach hinten los. Das Team war vorher schon gut und wir haben eigentlich an Qualität dazugewonnen. Es liegt aber hauptsächlich an der Einstellung, dass wir die Hinrunde nicht so wirklich rocken konnten. Außerdem war die Abwehr löchrig und die Chancenverwertung miserabel – in vier Spielen nacheinander hatten wir vier Elfmeter und keiner davon ging rein.“

Mein Spieler der Hinrunde: „Da gibt es eigentlich keinen. Es gab einige Leute, die wirklich immer alles gegeben haben, mehr aber nicht.“

Mein Pechvogel der Hinrunde: „Auch hier gab es Niemanden, wir hatten zum Glück keine schlimmen Verletzungen.“

Mein Highlight der Hinrunde: „Das war der 3:0-Sieg gegen Edemissen II. Da haben wir nämlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Es hat alles geklappt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir waren 90 Minuten spielbestimmend und haben souverän und verdient gewonnen.“

Meine Enttäuschung der Hinrunde: „Ganz klar die Trainingsbeteiligung unserer Mannschaft. Wenn es hochkommt, dann waren mal elf Leute bei einer Einheit, im Durchschnitt waren es wohl immer nur acht Spieler – und das ist einfach viel zu wenig. Es ist die große Frage, woher das kommt. Es ist einfach eine Sache der Einstellung.“

Meine Erwartung an die Rückrunde: „Wir können nur noch Schadensbegrenzung betreiben, Ziel ist der Klassenerhalt. Ich bin positiv gestimmt, dass die Rückrunde so gegen Ende März beginnen kann. Es sind dann noch acht Spiele, die wir alle im April und Mai unterbringen könnten, da bin ich optimistisch.“

Meine persönliche Zukunft: „Ich bin bis zum Sommer Interimscoach und dann übernimmt Marco di Nunno als Spielertrainer. Ich spiele aber natürlich in Wedtlenstedt weiter: Ich bin 38 Jahre alt und dieser Verein wird meine letzte Station sein.“

Zu- und Abgänge: „Zugänge haben wir keine, aber Jeremias Bremer und Furkan Kaya wechseln zum TSV Denstorf, weil sie dort gebürtig herkommen. Es gab die Absprache, dass sie gehen, wenn unser Coach Dennis Cornwall aufhört.“

Von Lukas Everling