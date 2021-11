Engin Aslan verpasst ganz knapp die Goldmedaille

Weissenburg

Engin Aslan vom Box-Club 62 Peine hat die Silbermedaille bei den Deutschen U22-Meisterschaften in Weißenburg gewonnen. Nur hauchdünn verpasste er Gold. „Hätte er im Finale mit drei, vier Schlägen mehr getroffen, hätte er gewonnen“, meint der BC-62-Vorsitzende Ercan Caliskan.

Zuerst aber traf Aslan (80 kg) – nach einem Freilos in der ersten Runde – auf Georgy Gubeladze, der inzwischen für Traktor Schwerin boxt. Der einstige Westfalenmeister und der Peiner standen sich schon einige Male gegenüber – mit wechselndem Ausgang. Diesmal gewann Aslan – angefeuert von rund 20 Fans aus Peine – mit guter taktischer Marschroute.

„Gubeladze ist im Nahkampf und im Schlagabtausch stark“, sagte Caliskan, der nicht mit ins bayerische Weißenburg gefahren war. Betreut wurde Aslan dort vom Sportwart des Niedersächsischen Verbands, Arthur Mattheis (gleichzeitig Vorsitzender und Cheftrainer des Box-Erstligisten BSK Hannover-Seelze). Im Ring wich der Peiner immer wieder aus, hielt den Gegner auf Distanz und punktete mit Führ- und Schlaghand. Obendrein bewies er seine hervorragende Kondition.

Im Finalkampf traf Aslan an seinem 21. Geburtstag auf den anderthalb Jahre jüngeren, aber dafür bereits sehr erfahrenen Berliner Delil Dadaev, der schon bei EM und WM geboxt hat. Es entwickelte sich ein ausgeglichener Kampf auf hohem Niveau.

Die erste Runde gewann Aslan, die zweite Dadaev. „In der dritten Runde hat Engin ihn nicht so unter Druck gesetzt, um die Runde für sich zu entscheiden“, urteilte Caliskan, der sich den Kampf per Stream am Bildschirm ansah. „Es war ein ganz enges Ergebnis.“

Engin Aslan sei trotz der Silbermedaille sehr enttäuscht gewesen. Zumal für ihn auch die Auszeichnung als bester Boxer drin war. Die gewann nämlich Dadaev.

Von Matthias Press