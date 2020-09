Engin Aslan reist zum EM-Nominierungsturnier

Gifhorn

Dass der 19-jährige Peiner Engin Aslan alle drei Konkurrenten besiegte, die für die Niedersachsenmeisterschaft der U22 in der Klasse bis 81 Kilogramm gemeldet waren, zeigt seine Ausnahmeklasse. Es waren die ersten Kämpfe des Bundesliga-Boxers nach der langen Corona-Zwangspause.

Darüber freute sich auch Bundestrainer Valentin Silaghi, der Aslan die Urkunde für die Niedersachsenmeisterschaft überreichte. Er wird ihn schnell wiedersehen, denn an diesem Donnerstag reist der Peiner nach Chemnitz, um beim „DBV-Kaderüberprüfungs- und EM-Nominierungsturnier“ zu boxen. Der Deutsche Boxsport-Verband ( DBV) hat hierfür insgesamt 16 Athletinnen und 34 Athleten eingeladen.

Beim Turnier in Gifhorn war am ersten Tag Darian Drini (Löwen-Box-Academy Braunschweig) Aslans Gegner. Wie bei der Peiner Fight-Night vor drei Jahren in der Gebläsehalle besiegte ihn Aslan nach Punkten. Am zweiten Turniertag traf der Peiner auf Patryck Sipowicz (LBA Braunschweig), gegen den er bei den Jugend-Landesmeisterschaften vergangenes Jahr im Bürger-Jäger-Heim einen Einlagekampf bestritten hatte. Auch diesmal war der Braunschweiger unterlegen. Am dritten Tag folgte der dritte Sieg für den Bundesliga-Boxer des BSK Seelze: Er bezwang Boris Span aus Nordenham.

Von Matthias Preß