Engin Aslan punktet in der 2. und 3. Runde entscheidend

Peine

Als der Peiner Engin Aslan bei der Verkündung des Urteils der Kampfrichter die Arme hochriss, plumpste auch dem Trainerteam des BSK Seelze um Chefcoach Arthur Mattheis ein Stein vom Herzen. Im Bundesligaduell gegen Traktor Schwerin hatte der für den BSK boxende 21-jährige Peiner (-81 kg) mit dem 3:2-Sieg über Georgy Gubeladze seine Mannschaft zum ersten Mal in Führung gebracht.

Mattheis war klar, dass sein Superschwerer gegen den Schweriner Nelvin Tiafack wohl verlieren wird – was dann auch passierte. Den Schwergewichtskampf im Anschluss an das Aslan-Gubeladze-Duell gewann der Seelzer Ammar Abduljabbar, sodass der Gesamtsieg der Gastgeber dann feststand. Hätte Aslan verloren, wäre auch die Bundesliga-Begegnung am Ende für sie verloren gewesen.

Aslan und Gubeladze kennen sich. Der Peiner hatte seinen Kontrahenten zuletzt bei der U22-DM besiegt. Aslan lockte ihn jetzt öfter mit hängenden Armen zu Aktionen heraus, reagierte aber blitzschnell. Es war ein enger Kampf, und die erste Runde ging sogar an den Schweriner. In der zweiten und dritten Runde aber schlug der konditionsstarke BC-62-Boxer eine Reihe von Kombinationen und punktete entscheidend.

Vor den Bundesliga-Kämpfen hatten sich der deutsche U18-Meister Leon Schellenberg (57 kg) vom BSK Seelze und Kerem Yilmaz von den Black Panthers Peine in einem Einlageduell gegenüber gestanden. Der Peiner unterlag, drehte aber in der dritten Runde nochmal auf. „Kerems Gegner ist mit seinen Haken unheimlich stark“, sagte Vater und Trainer Kazim Yilmaz. „Wir hatten das Ausweichen und Kontern trainiert.“ Schellenbergs Vater Eugen, selbst mehrfacher Deutscher Meister, lobte beide Kontrahenten: „Das war sehr schönes, sauberes Boxen.“

Von Matthias Press