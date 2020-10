Dollbergen überholt mit erstem Sieg die Adler aus Hämelerwald

Region Hannover

Nur wenige hundert Meter voneinander entfernt durchlebten der TSV Dollbergen und die Adler aus Hämelerwald zwei völlig verschiedene Gefühlswelten. Während die Dollbergener in Lehrte ihren ersten Saisonsieg feierten, kassierten die Adler die sechste Niederlage in Folge. Der TSV Sievershausen ärgerte am Sonntag den Tabellenführer.

SV 06 Lehrte – TSV Dollbergen 1:3 (1:0). Vor der Partie hatte Trainer Lars Bischoff seine Spieler zum Gespräch gebeten. „Wir haben darüber gesprochen, was wichtig für uns ist. Und das haben meine Jungs umgesetzt“, erklärte der glückliche Coach.

Doch sein Team geriet zunächst in Rückstand. Durch eine einstudierte Freistoßvariante und die Unkonzentriertheit der Dollbergener trafen die Gastgeber mit dem Pausenpfiff zur 1:0-Führung. „Das war die erste richtige Chance. Da haben wir gepennt“, haderte Bischoff, dessen Mannschaft nach dem Wiederanpfiff die Zügel in die Hand nahm. „Die zweite Halbzeit ging komplett an uns. Lehrte hat sich selbst unter Druck gesetzt und ist das defensiv angegangen. Das haben wir ausgenutzt“, erklärte er.

Die Offensivbemühungen seines Teams zahlten sich in der Schlussviertelstunde aus. Maximilian Cording sorgte für den Ausgleich. „Nach dem Tor kam von unserem Gegner gar nichts mehr“, sagte Bischoff. Björn Fröchlich traf kurz darauf freistehend vor dem Lehrter Keeper zur Führung. Marcel Kattenhorn machte mit einem 40-Meter-Lupfer über den zurückeilenden Torwart den Sack zu. „Wir waren als Team präsent, griffig und bissig“, lobte Bischoff die gute Mannschaftsleistung.

Tore: 1:0 Schmitt (45.), 1:1 Cording (75.), 1:2 Fröchling (77.), 1:3 Kattenhorn (85.).

TSV Sievershausen – MTV Ilten 2:2 (1:1). Die Gastgeber verpassten es, den Tabellenführer so richtig zu ärgern. „Wir waren ein ebenbürtiger Gegner. Wir hätten vom Gefühl her auch als Sieger vom Platz gehen können“, sagte Trainer Matthias Salzmann. Auf heimischem Rasen legten die offensiv eingestellten Sievershäuser gut los. Simon Zimmermann traf mit einem platzierten Schuss aus der Distanz zur TSV-Führung, die der MTV aber noch vor der Pause egalisierte.

Auch im zweiten Durchgang schoss Zimmermann seinen TSV in Front. Ein Iltener Verteidiger klärte den Ball unsauber genau in die Füße des Stürmers, der überlegt ins Tor der Gäste einschob. Für Aufregung sorgte dann eine strittige Entscheidung des Schiedsrichters. TSV-Verteidiger Tobias Zimmermann brachte seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall. „Den muss man nicht geben“, ärgerte sich Salzmann. Torwart Alexander Dreyer ahnte zwar die Ecke, kam aber nicht mehr an den Ball. In der Schlussphase vergab Daniel Löx die große Chance auf den Siegtreffer. Seinen Schuss kratzte der MTV-Keeper noch von der Linie (83.). „Ich bin mehr als zufrieden. Das war eine richtig gute Leistung“, freute sich Salzmann.

Tore: 1:0 S. Zimmermann (21.), 1:1 Steinke (32.), 2:1 S. Zimmermann (58.), 2:2 Hoppe (73./Strafstoß).

FC Lehrte – SV Adler Hämelerwald 4:1 (2:0). „Das ist die beste Mannschaft aus der Liga. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten dagegengehalten und das Ergebnis geht in Ordnung“, konstatierte Hämelerwalds Co-Trainer Christopher Hoffmann, dessen Team bis zur Halbzeit schon mit zwei Toren in Rückstand geriet. Kurz nach der Pause erhöhten die Lehrter auf 3:0. Das einzige Adler-Tor fiel durch einen Standard. Nach einem guten Konter verpasste Marvin Pröve eine große Chance, bei der anschließenden Ecke war Kapitän Philipp Geyer zur Stelle. Vor dem Abpfiff stellte der FC den alten Abstand wieder her.

Tore: 1:0 Fitzner (16.), 2:0 Ehlert (26.), 3:0 K. Caran (49.), 3:1 Geyer (75.), 4:1 Ulrich (89.).

Von Nico Schwieger