Die SG Zweidorf/Bortfeld gewinnt – verliert aber doch die Punkte

Bortfeld

Gewonnen – und doch verloren. So lautet das Fazit des ersten Spieltages für die Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld. Das Team von Trainer Ulrich Bollmann hatte wie angestrebt das Heimspiel gegen den TuS Oldau Ovelgönne mit 21:17 (12:6) gewonnen, dabei aber eine nicht spielberechtigte Akteurin eingesetzt. Die Partie wird mit 0:0-Toren und 0:2-Punkten gegen die SG gewertet.

Was war passiert: Die SG hatte mit Karla Mudrow eine Jugendliche spielen lassen, die bereits in der A- und B-Jugend zum Einsatz gekommen ist. Laut Regeln des Handballverbandes Niedersachsen (HVN) darf eine Spielerin nur in zwei Mannschaften eingesetzt werden. Für die Damen hatte die junge Bortfelderin sogar zwei Treffer erzielt.

Mudrow sollte ursprünglich in der B-Jugend und Damenmannschaft spielen. Da sie zwischenzeitlich auch in der A-Jugend gespielt hat, durfte sie im Damen-Team nicht mehr auflaufen. Nach den Regeln des HVN darf sie auch im weiteren Saisonverlauf im Damenwettbewerb nicht mehr spielen.

Von Hartmut Butt