Broistedt geht in Führung – und kassiert sofort den Ausgleich

Einen Zähler holten die Oberliga-Kickerinnen von Pfeil Broistedt beim Punktspielauftakt in Northeim. „Das Ergebnis ist o.k.“, sagte Pfeil-Trainer Börge Warzecha. Er ärgerte sich trotzdem: Denn seine Team ging in der 87. Minute in Führung – und kassiert den Ausgleich fast im Gegenzug.