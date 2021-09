Bobbycar-Rennen, Torwandschießen und „Hoppel und Bürste“

Gross Lafferde

Das wird ein buntes Sport- und Gesundheitsprogramm für die ganze Familie: Das Netzwerk „Gesunde Kinder im Landkreis Peine“ lädt zu einem Aktionstag nach Groß Lafferde ein. Am Samstag, 9. Oktober, gibt es auf der Sportanlage von 10 bis 17 Uhr Spaß- und Sportangebote für Klein und Groß – vom Bobbycar-Rennen bis zum Fitness-Test für Menschen ab 60.

Ralf Klemm vom Kreissportbund Peine hofft auf viele Besucher und ist überzeugt, dass an diesem Tag gutes Wetter ist. „Es wird ein Rundum-Wohlfühltag für die ganze Familie“, verspricht er. Damit das gelingt, haben die Mitglieds-Organisationen des Netzwerkes (zum Beispiel AOK, Barmer, Landkreis Peine) und weitere Unterstützer ein umfangreiches Programm zusammengestellt.

Eine Sportstation zum Ausprobieren bietet zum Beispiel der Förderverein der Grundschule Bortfeld an. Die Besucher können das Park-, Mini-, und das Familien-Sportabzeichen erwerben. Der Kreissportbund bietet außerdem für Kinder Spiel und Spaß mit „Hoppel und Bürste“ an. Die Barmer baut eine sogenannte Twall auf, bei der man auf aufleuchtende Felder drücken muss. Es kommt dabei auf schnelle Reaktion an. „Das macht viel Spaß“, versprach Regionalgeschäftsführer Dietmar Kurz bei der offiziellen Vorstellung des Aktionstages. Nils Decker von der AOK kündigte den Aufbau einer Torwand und einer Schuss-Geschwindigkeits-Messanlage an.

Es gibt aber auch Informationsstände zum Beispiel über Trinkwasser – oder auch vom Bündnis gegen Depression. „Das Problem hat sich durch Corona verschärft. Jeder dritte Kind hat inzwischen psychische Probleme“, sagte Claudia Brasse vom Bündnis. „Sich informieren oder auch darüber reden hilft.“

Der SV Teutonia Groß Lafferde unterstützt mit Helfern und als Gastgeber auf der Sportanlage den Aktionstag. Das Bobbycar-Rennen bietet der Verein in der Halle an. „Da können schon Kinder ab anderthalb Jahren mitmachen. Es sollten aber möglichst eigene Bobbycars mitgebracht werden“, sagt Sportwartin Kerstin Barnert-Paul.

„Sprache lernen in Bewegung“ ist ein besonderes Fortbildungs-Angebot für Kita-, Schul- und Vereinsmitarbeiter, das von 9 bis 13 Uhr in der kleinen Halle angeboten wird. Hierfür ist eine Anmeldung nötig. Für den Aktionstag selbst ist eine Anmeldung erwünscht, aber nicht notwendig. „Da geht es uns nur darum, die Besucherzahl abschätzen zu können“, sagt Ralf Klemm (05171/ 2979202).

Kaffee und Kuchen soll es geben – gegen ein kleines Entgeld, außerdem Obst als Verpflegung. Dank der Lotto-Sport-Stiftung, die das Netzwerk unterstützt, sind die verschiedenen Angebote kostenfrei.

Von Matthias Press