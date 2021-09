Blaue Flecken vom Profi-Kämpfer: Dustin Stoltzfus wirft die Peiner

Peine

Hier ein Seufzen, dort ein Ächzen und auch mal das eine oder andere „Aua“ – und nicht nur das: In der Sporthalle der Wallschule hörte man es am Samstag immer wieder Rumsen. Während eines dreistündigen Lehrgangs schlugen die Kämpfer des Budo-Sportclubs Peine und ihre Gäste aus anderen Vereinen der Region regelmäßig auf die Matten. Mit Dustin Stoltzfus kam ein professioneller Kämpfer der Mixed-Martial-Arts (siehe Extra-Text) nach Peine, der den Teilnehmern spezielle Kampftechniken zeigte und beibrachte. Siegfried Colberg, Vorsitzender des BSC Peine, freute sich über diesen gelungenen Nachmittag. „Ich bin seit 22 Jahren im Geschehen dabei. Trotzdem war das auch für mich eine ganz schöne Herausforderung.“

Mit der einen oder anderen Prellung und Blessur sei er nach Hause gefahren. „Darüber freue ich mich aber“, sagt er mit einem Lachen. „Dann weiß ich, dass ich noch lebe.“ Mit blauen Flecken müsse man bei so einer Veranstaltung rechnen. Schließlich bestreitet Lehrgangs-Leiter Dustin Stoltzfus in den USA, wo er auch geboren wurde, professionelle Kämpfe. Im Mittelgewicht der deutschen Mixed-Martial-Arts-Serie ist er aktuell der Titelträger. In der Peiner Wallschule schnappte sich der 29-Jährige immer wieder andere Teilnehmer und zeigte ihnen Techniken aus dieser Kampfsport-Art.

Am nächsten seien diese am Ju-Jutsu dran, sagt Siegfried Colberg. Für die Kickboxer und Karateka – die beiden anderen Sparten des Budo-Sportclubs – sei es „schon etwas anderes“. Der kleine Unterschied zum Ju-Jutsu liege in der Grifftechnik: „Weil man bei den Mixed-Martial-Arts Trikots trägt und nicht die üblichen Anzüge. Die Technik ist anders und man benötigt mehr Kraft.“

Die war den 28 Teilnehmern nach den drei fordernden Stunden auch sichtlich ausgegangen. „Koordinativ und konditionell waren wir am Ende. Man muss immer das Körpergewicht des Partners bewegen, hinzukommt das ständige zu Boden gehen und wieder aufstehen“, erklärt der Vorsitzende. Dustin Stoltzfus sei ein „dufter Typ, der viel Geduld hatte und alles in Ruhe erklärte“. In Germersheim (zwischen Mannheim und Karlsruhe) besitzt der US-Amerikaner eine Kampfsportschule und bietet diese Lehrgänge an.

Es soll nicht der letzte Besuch des Mixed-Martial-Arts-Kämpfers in Peine gewesen sein. Im Dezember hat er nochmal einen großen Kampf, im Frühjahr 2022 wollen ihn die Kampfsportler aus der Fuhsestadt aber ein weiteres Mal begrüßen. „Damit er dann richtig eingekleidet ist, haben wir ihm ein T-Shirt vom Budo-Sportclub geschenkt“, sagt Siegfried Colberg.

Der Budo-Sportclub bietet immer Samstags ein Ju-Jutsu-Schnuppertraining für Erwachsene und Jugendliche (ab

14 Jahren) an, die die Sportart gerne kennenlernen möchten. Das Training findet von 14 bis 15.30 Uhr in der Sporthalle der Wallschule statt. Der Eingang ist an der Luisenstraße.

Von Lukas Everling