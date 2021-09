Bis zum 4:3 im Soll, dann verliert Vechelde zwei knappe Partien

Vechelde

Gegen die Reserve von Hannover 96 waren die Tischtennisspieler des SV Arminia Vechelde auf einem guten Weg. Zwischenzeitlich führten sie bei ihrem Auftakt in der Verbandsliga sogar. „Bis zum 4:3 waren wir voll im Soll“, berichtet Kapitän Josef Rempe. Doch nachdem Jan Fichtner und Mirko Quoll ihre Spiele im unteren Paarkreuz äußerst knapp verloren, sammelten die Vechelder keinen einzigen Punkt mehr und unterlagen mit 4:9. Weil einen Tag später auch der SC Marklohe II eine Nummer zu groß war, starteten Rempe und Co. so in die Saison, wie sie es gerne vermieden hätten: mit 0:4-Punkten.

Hannover 96 II – Arminia Vechelde 9:4 (31:18 Sätze, 483:425 Bälle). „Die beiden Spiele unten haben Jan Fichtner und Mirko Quoll wirklich unglücklich verloren“, erklärt Vecheldes Kapitän Rempe. Fichtner lieferte sich mit seinem Gegner drei enge Durchgänge, wobei er im ersten (12:14) selber Satzbälle und damit die Möglichkeit zur Führung hatte. Trotz des Rückstandes gab Fichtner nicht auf, verlor die folgenden Sätze aber knapp mit 9:11 und 8:11.

Noch näher an einem Erfolg war Mirko Quoll dran. Nach drei Sätzen (11:5, 9:11, 11:9) führte der Vechelder – doch er rettete die Führung nicht ins Ziel. „Mirko hatte nicht seinen besten Tag. Wenn er das Ding aber 3:1 gewinnt, hätte sich sein Gegner auch nicht beschweren dürfen“, sagt Rempe, dessen Rechnung zuvor aufgegangen war.

Zwei Doppelpunkte und einen im oberen Paarkreuz hatten sich die Vechelder vorgenommen. Und durch die Siege von Pascal Preis/Klaus Kotke und Mirko Quoll/Jan Fichtner, sowie den Erfolg von Josef Rempe trat genau das ein. Durch Pascal Preis, der in vier Sätzen einen Zähler in der Mitte sicherte, lagen die Vechelder sogar vorne.

Nach den beiden knappen Spielen von Jan Fichtner und Mirko Quoll ging bei der Arminia aber nicht mehr viel. Der Reihe nach verloren die Vechelder – zum Abschluss waren es Pascal Preis und Klaus Kotke in der Mitte. „Da hatte 96 einen 14- und einen 15-Jährigen. Die waren einfach gut. Da ist es schwierig, weil die unglaublich schnell und sicher sind“, erklärt Rempe.

Ergebnisse: Holzendorf/König – Rempe/Lippe 3:1, Shin/Penniggers – Preis/Kotke 0:3, Stoll/Mikus – Quoll/Fichtner 1:3, Holzendorf – Lippe 3:0, König – Rempe 2:3, Shin – Kotke 3:0, Penniggers – Preis 1:3, Stoll – Fichtner 3:0, Mikus – Quoll 3:2, Holzendorf – Rempe 3:1, König – Lippe 3:0, Shin – Preis 3:2, Penniggers – Kotke 3:0.

Arminia Vechelde – SC Marklohe II 3:9 (12:31, 334:450 Bälle). Auch gegen den stark favorisierten SC Marklohe verkauften sich die Vechelder einen Tag später „bestmöglich“, wie Kapitän Josef Rempe betont. Zwar startete die Arminia mit drei verlorenen Doppeln. Mit einem starken Erfolg von Patrick Lippe, einer Aufholjagd von Jan Fichtner und dem glatten Sieg von Pascal Preis verkürzten die Vechelder nach zwei weiteren Einzelsiegen von Marklohe auf 3:5.

„Patrick war im Vergleich zu Freitag richtig, richtig gut. Im vierten Satz hat er Matchbälle abgewehrt und mit Nikolai Marek einen echten Top-Mann der Liga geschlagen“, lobt Rempe. „Chapeau auch vor Jan Fichtner, der sich nach zwei verlorenen Sätzen so zurückgekämpft hat.“

Doch es hatte alles nichts geholfen. Nach dem 5:3 zogen die Gäste zügig auf 9:3 davon. Rempe gibt zu Bedenken: „Deren 6er hatte mehr TTR-Punkte als unser bester Spieler – das ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Einige von denen haben früher in der zweiten Liga gespielt.“

Ergebnisse: Preis/Kotke – Marschke/Emruli 0:3, Rempe/Lippe – Marek/Kamischke 1:3, Fichtner/Havekost 0:3, Rempe – Kamischke 0:3, Lippe – Marek 3:2, Preis – Wehrenberg 3:0, Kotke – Marschke 0:3, Fichtner – Emruli 3:2, Havekost – Lau 0:3, Rempe – Marek 0:3, Lippe – Kamischke 1:3, Preis – Marschke 1:3.

Von Lukas Everling