Badminton: Spiele der Regionalliga aus Vorsicht abgesagt

Vechelde

Einen Prämissenkatalog haben die Badmintonspieler in der Regionalliga aufgestellt, nach dem einzelne Spiele ausgesetzt werden können. Und dieser kommt gleich an diesem Wochenende zum Einsatz. „Alle wollen nun immer bis Montag vor dem Spieltag schauen, wie sinnvoll es ist, die folgenden Partien auszutragen“, erklärt Henning Zanssen, Kapitän der SG Vechelde/ Lengede, dessen Team nun spielfrei ist.

In Hamburg hätte die Südkreis-SG beim SSW und beim Horner TV II an die Erfolge des ersten Spieltages anknüpfen wollen. Doch vom Donnerstag auf den Freitag stieg der Inzidenzwert der Stadt Hamburg über den kritischen Wert. Mit 52,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen gilt die Hansestadt nun als Risikogebiet.

Zu acht hatten sich die Mannschaftsführer aller beteiligten Vereine in einem Videochat getroffen und über Möglichkeiten diskutiert, die Saison vernünftig durchführen zu können. In Bereichen mit einem Wert von über 50 „kann ein Team begründet absagen“, erläutert Zanssen.

Sollten sich die Vereine einigen, doch zu spielen, dann sei das auch in Ordnung. Für das Wochenende habe sich die SG Vechelde/ Lengede aber mit den beiden Hamburger Teams und dem BV Gifhorn, der ebenfalls gen Norden gereist wäre, auf eine Verlegung verständigt. Die Partien finden nun am 18. und 19. Dezember statt.

Laut Spielplan würden die Vechelder am 7. November den SV Harkenbleck und tags darauf den Polizei SV Bremen in Woltwiesche empfangen. „Aber wer weiß, was in zwei Wochen ist“, sagt Zanssen. „Wir werden schauen.“

Von Lukas Everling