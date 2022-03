Auf den Kopf genau: Mitgliederzahl der Vereine in Peine bleibt gleich

Kreis Peine

45 641 Mitglieder zählen alle 175 Peiner Sportvereine zusammengerechnet. Für den Kreissportbund Peine (KSB) ist das im Zuge der Bestandserhebung zu den Mitgliederzahlen der Vereine zum Ende des Jahres 2021 eine erfreuliche Nachricht. „Denn es hat keinen Rückgang gegeben“, sagt Ralf Werner stolz. Der seit Sommer im Amt stehende KSB-Vorsitzende erklärt: „Tatsächlich hat es gar keine Veränderung gegeben. Die Zahl ist auf den Kopf genau so geblieben wie im Jahr zuvor.“ Mit Blick auf die etwa 1700 Vereinsaustritte während 2020, dem ersten Pandemie-Jahr, ein großer Erfolg für die Peiner Sportlandschaft.

Großen Dank sprach der ehemalige Vechelder Gemeindebürgermeister den Mitgliedern aus, dass sie auch in dieser herausfordernden Zeit ihren Vereinen die Treue gehalten haben. Das sei nicht überall in Niedersachsen der Fall, erklärt Ralf Werner: „In anderen Sportbünden sieht das anders aus. Vor allem in den Städten gibt es eher einen Rückgang.“ In den kommenden Jahren wolle der KSB dabei helfen, den allgemeinen Negativtrend in der Mitgliederentwicklung umzukehren, „und in den kommenden Jahren wieder Zuwächse zu haben“, sagt Werner.

Das Sporttreiben sei mittlerweile wieder ohne große Einschränkungen möglich, fügt Hans-Heinrich Brandes, stellvertretender Vorsitzender im Bereich Finanzen hinzu. „Durch größere Veranstaltungen kommen auch wieder neue Mitglieder dazu“, sagt er. „Und auch die Menschen aus den Outdoorsportarten kommen wieder.“ Außerdem hilft der Landessportbund Niedersachsen (LSB) den Vereinen mit einem Sonderförderprogramm bei der Mitgliedergewinnung.

„Das sollten die Vereine auch in Anspruch nehmen“, appelliert KSB-Sportreferent Ralf Klemm an die Peiner. Es handle sich um eine vereinfachte, finanzielle Förderung, die in der Beantragung sehr unkompliziert sei. Bei Fragen stehe Klemm selber den Vereinen zur Verfügung, ebenso Petra Ernst vom Kreissportbund. 1,2 Millionen Euro stellt der LSB aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes zur Verfügung. Die Leistungen teilen sich auf fünf Bereiche auf.

Die Kosten für den Erwerb der Übungsleiter-C-Lizenz im Bereich Breitensport werden bis Ende des Jahres um die Hälfte reduziert. Bis Ende Mai können die Vereine noch bis zu 750 Euro an Fördermitteln beantragen, um Materialien zum Erhalt des Sportbetriebs anzuschaffen, mit denen Online- oder Outdoor-Angebote erstellt werden können. Bis zu 5000 Euro pro Verein sind für Sachleistungen für Trendsportarten förderfähig – zum Beispiel Bouleanlagen, Beachsportplätze oder Fitnessgeräte für Draußen.

Der LSB bietet zudem eine kostenfreie Beratung zur Mitgliederentwicklung an und gewährt Vereinen einen Bonus über 60 Euro für jedes Neumitglied aus der Zielgruppe Ü50, das zwischen dem 1. April 2022 und dem 30. April 2023 in den Verein eingetreten ist und ihm mindestens sechs Monate erhalten bleibt. Die maximale Fördersumme beträgt 1500 Euro (25 Mitglieder).

Die Vereinsrangliste in Peine

1. MTV Vechelde 1400 (-38), 1. TSV Arminia Vöhrum 1400 (-20), 3. SV Lengede 1147 (+30), 4. MTV Stederdorf 1061 (-116), 5. MTV Vater Jahn Peine 1017 (+23), 6. TSV Edemissen 1013 (+12), 7. VT Union Groß Ilsede 970 (+19), 8. Just For Fun Team 945 (+20), 9. TB Bortfeld 902 (-30), 10. TSV Mehrum 891 (-48), 11. SV Anker Gadenstedt 866 (+21), 12. VfL Woltorf 812 (-9), 13. MTV Groß Lafferde 797 (+3), 14. TSV Wendezelle 792 (-25), 15. TSV Wipshausen 748 (-18), 16. TB Lengede 730 (-33), 17. TSV Denstorf 638 (+18), 18. SG Adenstedt 630 (+24), 19. SV Teutonia Groß Lafferde 610 (+3), 20. SV Arminia Vechelde 603 (+26), 21. TSV Hohenhameln 602 (+32), 22. FC Pfeil Broistedt 595 (+11), 23. TuS Fortuna Oberg 594 (+19), 24. MTV Wedtlenstedt 567 (-51), 25. TSV Meerdorf 562 (+0), 26. TSV Clauen/Soßmar 542 (-10), 27. MTV Duttenstedt 498 (+4), 28. TV Klein Ilsede 489 (-6), 29. SSV Plockhorst 479 (-18), 30. TSV Dungelbeck 469 (+20).

Fußball legt zu, Tischtennis und Tennis tauschen die Plätze

So wie die Gesamt-Mitgliederzahl im Kreis Peine auf den Kopf genau gleich geblieben ist, so führen nun auch zwei Großvereine die Rangliste mit der genau identischen Anzahl an Sportlerinnen und Sportlern an. Nachdem der MTV Vechelde den TSV Arminia Vöhrum zwischenzeitlich als Spitzenreiter abgelöst hatte, verließen nun 38 Mitglieder den Verein. Bei den Vöhrumern war es nur ein Rückgang um 20, wodurch MTV und Arminia zum Jahreswechsel bei je 1400 Mitgliedern standen.

In der Top-10 hat der MTV Stederdorf den größten Rückgang zu beklagen. 116 Mitglieder weniger zählte der Verein im Vergleich zum Ende des Jahres 2020, wodurch der SV Lengede (+30) aufs Treppchen gesprungen ist. Ansonsten gab es nur leichte Änderungen in der Reihenfolge der zehn mitgliederstärksten Vereine. Die 1000er-Marke hat nun wieder der MTV Vater Jahn Peine geknackt.

Den wohl größten Sprung in Peine hat der TSV Marathon gemacht, der im vergangenen Kalenderjahr um etwas mehr als 30 Prozent und damit um 89 Mitglieder auf 380 zugelegt hat. Weitere große Gewinner sind der Reit- und Fahrverein Hohenhameln (+31 auf 343) sowie der ortsansässige TSV (+33 auf 602), der MTV Vechelade (+37 auf 398), Falke Rosenthal (+43 auf 448), Wacker Wense (+52 auf 134) und der Peiner Schwimmverein (+57 auf 332). Die größten Verlierer waren der MTV Wedtlenstedt (-51 auf 567), der TSV Klein Lafferde (-47 auf 193) und der Peiner Reit- und Fahrverein (-40).

In der Rangliste der Sportarten bleibt das Turnen, zu dem auch der Gesundheitssport zählt, unangefochten an der Spitze – etwas mehr als 17 000 Peiner sind in diesem Bereich aktiv. Die Fußballer haben ihre Zahl immerhin um 235 erhöhen können, wodurch die Sportart mit nun wieder mehr als 11 000 gemeldeten Sportlerinnen und Sportlern weiter auf Rang zwei liegt. Positionen getauscht haben in der Top-10 Tischtennis und Tennis. Cheerleading ist gänzlich aus der Peiner Sportlandschaft verschwunden.

Rangliste der Sportarten im Kreis Peine

1. Turnen 17 094 (-276), 2. Fußball 11 054 (+235), 3. Schießsport 4 468 (-42), 4. Handball 2 098 (-4), 5. Tennis 1 789 (+55), 6. Tischtennis 1 732 (-52), 7. Pferdesport 1 523 (+48), 8. Leichtathletik 923 (+19), 9. Volleyball 834 (+56), 10. Schwimmen 763 (+71).