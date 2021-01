„Als Spieler war ich anders“ – Olaf Baake setzt nun auf Disziplin

Eixe

Olaf Baake kann man getrost als „Wandervogel“ bezeichnen. Denn der jetzige Coach des Fußball-Kreisligisten TSV war in seiner bisherigen Karriere für zwölf Vereine als Spieler beziehungsweise Trainer aktiv. Und der 52-Jährige hat dabei einiges erreicht, so spielte er unter anderem für die früheren Oberligisten Rot Weiß Steterburg und Eintracht Braunschweig II.

„Von Kindesbeinen an wurde ich als Stürmer eingesetzt, stand immer vorne drin und habe jede Menge Tore geschossen. In der 1. Kreisklasse waren es in einer Saison schon Mal 40 Stück“, blickt Baake zurück. Angenehm sei er auf dem Platz nicht gewesen. „Ich war abgewichst und kann schlecht verlieren. Bei meinen Gegenspielern war ich unbeliebt.“

Von seiner ruppigen Art war noch nichts zu ahnen, als der gebürtige Lammer als Sechsjähriger mit dem Kicken anfing – und zwar beim MTV Wedtlenstedt. „Denn beim TSV Germania Lamme gab es in meiner Altersklasse zu wenig Jungs. Erst mit zehn Jahren wechselte ich zu meinem Stammverein zurück.“ Die A-Jugend-Zeit sowie das erste Herrenjahr verbrachte er beim WSV Wolfenbüttel (heute MTV Wolfenbüttel), beide Mannschaften waren jeweils in der Bezirksoberliga angesiedelt. Seine nächste Station war gleichbedeutend mit einem sportlichen Rückschritt: die Sportfreunde Ahlum, Bezirksklasse. „Doch es war eine tolle Zeit. Wir spielten um den Aufstieg, hatten immer viele Zuschauer. Gegen den Türkischen SC Braunschweig waren 1200 Leute da. Leider ging das entscheidende Heimspiel kurz vor Saisonschluss gegen diese Mannschaft mit 3:4 verloren, der TSC wurde Meister, wir nur Zweiter“, erinnert sich der selbstständige Friseur-Meister.

Einen großen Erfolg zu feiern gab es für ihn bald darauf bei Rot-Weiß Steterburg, mit dessen 1. Herren er 1992 den Aufstieg in die Verbandsliga (heute Oberliga) schaffte. Baake hatte daran gehörigen Anteil, denn in der Abschluss-Partie gegen den ärgsten Konkurrenten SV Südharz gelang ihm ein Husarenritt. „Ich lief von der Mittellinie los, umkurvte mehrere Gegenspieler und legte im Sechzehner für meinen Mitspieler quer, der nur noch einschieben brauchte. 2:1 für uns, da war was los im Stadion. Das Endergebnis lautete 2:2, doch das Unentschieden reichte uns, um Meister zu werden.“

In der Oberliga war der Rechtsfuß knapp fünf Jahre zu Hause, davon zweieinhalb Serien in der Reserve von Eintracht Braunschweig. 2002 folgte die Rückkehr zu Germania Lamme als Spielertrainer in der 2. Kreisklasse. „Da ging es ganz klein los. Zwölf Spieler, drei Leibchen, ein gefrorener Ball. Aber ich war mit viel Herzblut dabei. Mein Heimatort, mein Stammverein. Und wir hatten Erfolg, stiegen bis in die Kreisliga auf“, berichtet Baake, der nichtsdestotrotz anschließend weiterzog, um für Germania Wolfenbüttel ( Landesliga) und Eintracht Völkenrode ( Kreisliga) auf Torejagd zu gehen.

Nur noch Trainer agieren konnte er von 2015 bis 2018 für Kreisligist Polonia Braunschweig. „Denn mit 38 Jahren war für mich wegen eines Kreuzbandrisses Schluss mit Fußball. Ich ließ mich nicht operieren. Größere Einschränkungen gab und gibt es keine, aber stabil ist mein Knie nicht mehr.“ Das Kicken völlig sein lassen kann Baake jedoch nicht. Denn hin und wieder läuft er als Torwart bei Benefiz- und Jubiläumsspielen für die Traditionsmannschaft von Eintracht Braunschweig auf. Unter anderem zusammen mit ehemaligen Profis wie Thomas Pfannkuch, Marco Dehne und Dietmar Erler. Vor Letztgenanntem hat der „ewige“ Eintracht-Anhänger großen Respekt. „Ihn habe ich bei unserer ersten Begegnung mit Herr Erler angesprochen. Er ist mittlerweile über 70 und läuft als Verteidiger immer noch die Linie hoch und runter. Seine Leistung auf dem Platz ist beeindruckend“, lobt Baake, der nach einem einjährigem Intermezzo als Trainer für den TSV Sierße/Wahle seit 2019 in Eixe an der Seitenlinie steht.

Was ihn freut ist, dass seine Mannschaft weitgehend diszipliniert auftritt und in der Fairnesstabelle im oberen Bereich liegt. „Ich war als Spieler anders, bekam oft gelb, versuchte den Schiedsrichter zu beeinflussen. Jetzt lege ich viel Wert auf Disziplin.“ In diesem Zusammenhang stellt sich daher die Frage, ob der jetzige TSV-Trainer einen Spieler, der von der Mentalität ähnlich geartet ist, wie er es früher war, auf dem Platz bringen würde. „Ja, doch er müsste den gleichen Siegeswillen haben. Und ich würde viel mit ihm sprechen, ihn immer wieder ermahnen, ruhig zu bleiben und sich nicht provozieren zu lassen“, betont Olaf Baake.

Von Jürgen Hansen