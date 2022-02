Abwehr zu offen: Jahn verliert beim Tabellen-Vorletzten

Bovenden

Nach zwei Corona-Fällen wollten die Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine das Spiel bei der HSG Plesse-Hardenberg verlegen. Der Gegner war damit aber nicht einverstanden – und gewann an diesem Sonntag gegen die Peinerinnen. Es war der zweite Saisonsieg für den Tabellenvorletzten.

HSG Plesse-Hardenberg – MTV Vater Jahn Peine 33:27 (16:12). Dass er nur einen Minikader zur Verfügung hatte, wollte Jahns Trainer Marco Wittneben nicht als Hauptgrund für die Niederlage ansehen. „Wir haben in der Abwehr keinen Zugriff bekommen“, stellte er fest. „Vorn 27 Tore zu werfen ist okay, auch wenn wir noch mehr hätten erzielen müssen. Aber 33 Tore einzufangen, das ist zu viel.“

Kein Mittel fanden die Peinerinnen gegen Beke Hartig, die zwölf Tore warf. „Wir hätten in der Abwehr früher angreifen müssen und rausgemusst, konnten das aber nicht so recht umsetzten.“ Hier spielte aber doch der Minikader ein Rolle. „Es fehlte uns an Alternativen, um sich auf die Angriffe einzustellen.“

Nach der relativ ausgeglichenen Startviertelstunde gelang es den Gastgeberinnen, sich bis zur Pause auf vier Tore abzusetzen. In der zweiten Halbzeit kamen die Jahnerinnen zwar wieder bis auf zwei Tore (17:19 in der 35. Minute) heran, aber „wir spielten dann nicht konsequent genug“, sagte Wittneben. Als sich die HSG in der 50. Minute auf sechs Tore abgesetzt hatte, war die Partie für die Peinerinnen endgültig gelaufen. „Wir hätten anders auftreten müssen, um zu gewinnen. Das ist uns nicht gelungen“, stellte Wittneben fest.

MTV Vater Jahn Peine: Kilsbach – Kruck (10/5), Lena Bührig (4), Annika Bergmann (4), Henrike Bergmann (3), Müller (3), Lächelt (2), Laura Bührig (1), Lutschak, Hüsing.

Von Matthias Press