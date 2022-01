Kreis Peine

Sparprogramm im Jugendhandball: Etliche Begegnungen der Peiner Mannschaften wurden verlegt, da es coronabedingte Ausfälle gab oder Teams nicht antreten wollten. Groß Lafferdes A-Jugend verteidigte in der Landesliga seine makellose Bilanz, und die C-Jugend bewies, dass Not erfinderisch macht: Weil kein Keeper zur Verfügung stand, lieh sie sich die Fußball-Torhüter des VfB Peine.

MA-Jugend, Landesliga

HSG Schoningen – MTV Groß Lafferde 32:35 (16:20). Es war das erste Spiel seit sieben Wochen für die A-Jugend des MTV Groß Lafferde -und die hatte gleich Pech. Bereits in der Anfangsphase verletzte sich Torwart Bennett Stanitzek, musste ausgewechselt werden und fällt wohl für längere Zeit aus. Feldspieler Nico Damian wechselte ins Tor. „Er hat seine Sache gut gemacht und auch Bälle gehalten, die für einen Feldspieler nicht selbstverständlich waren”, lobt Mannschaftskamerad Mattis Busse.

Das Spiel verlief spannend, und trotz einer Halbzeitführung von 20:16 für die Lafferder ging es besonders in der Endphase hoch her. Der Gastgeber ging in der 42. Minute mit 25:24 erstmals in Führung, die bis zum 30:30 in der 54. Minute umkämpft blieb. Dann jedoch legten die Lafferde einen Vier-Tore-Lauf hin und setzten sich damit uneinholbar ab. Das war auch Simon Schmidt zu verdanken der mit 13 Toren bester Schütze des Spiels war. „Er war im Angriff überragend”, meinte Busse. Er lobte auch die Abwehr seiner Mannschaft, die sich im Verlauf des Spiels deutlich steigerte.

Groß Lafferde: Simon Schmidt (13), Niklas Misch (8), Len Krusch (5), Felix Woltering (3), Silas Damian (3), Mattis Busse (2), Nico Damian (1).

MC-Jugend, Oberliga

MTV Braunschweig – MTV Groß Lafferde 33:23 (15:11). Trotz der Niederlage war Benedikt Schaper mit dem Ergebnis einverstanden. „Für mich ist Braunschweig in voller Besetzung die stärkste Mannschaft der Liga”, meinte der Lafferder Coach. Sein Team ging ersatzgeschwächt in das Spiel beim Tabellenzweiten – und vor allem ohne etatmäßige Torhüter. „Wir haben die Keeper der ersten Fußball-C-Jugend des VfB Peine ausgeliehen, weil von uns niemand einsetzbar war. Marlon Schäfer und Kilyan Yilmaz haben einmal mittrainiert und erklärten sich bereit, zu helfen. Beide haben ihre Sache gut gemacht und alles gehalten, was zu halten war.“

Gegen die starke Braunschweiger Mannschaft hatten die Lafferder trotzdem keine Chance. Besonders Jan Mudrow machte ihnen Probleme. Mit 16 Toren war er der stärkste Werfer der Partie. „Wir haben ihn nicht in den Griff bekommen“, sagt Schaper, lobte aber: „Wir haben uns gut verkauft.“

Groß Lafferde: Clemens Bertram (10), Lasse Rating (6), Tom Abmeier (4), Eric Reusche (3).

WC-Jugend, Landesliga

TV Hannover-Badenstedt – Peiner SG 31:28 (15:11). Der etwas höhere Altersdurchschnitt des TV machte sich nach dem 6:6 bemerkbar, als die Heimmannschaft auf 15:10 davonzog. Aber die Gäste aus Peine nutzten eine schwächere Phase der Badenstedterinnen, gingen mit 25:23 in Führung, konnten diese allerdings nicht halten. In den letzten sechs Minuten setzte sich der TV vom 26:26 auf 31:27 ab, bevor PSG-Spielerin Ronja Punthöler noch einen Siebenmeter verwandelte.

Peiner SG: Hadziavdic (9), Punthöler (5/1), Könneker (5), Oelker (3), Hampe (2/1), Denzer (2), Werkhaupt (1), Müller (1).

Von Henner Wilck