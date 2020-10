6:1-Sieg: Galliger VfB/SC behauptet den dritten Platz  

Zwei Punkte wollte der VfB/SC Peine bei der Reise in den Norden mindestens holen, drei sind es geworden. Damit behaupteten die Peiner Rang drei in der 2. Badminton-Bundesliga. Zwar kassierten sie beim TSV Trittau II eine 1:6-Niederlage, dafür gewannen sie 6:1 beim Horner TV in Hamburg.