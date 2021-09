Kreis Peine

Luka aus der Klasse 3a der Grundschule Oberg fand den Fußball-Erlebnistag gut. Dabei konnte er gar nicht mitmachen. Sein Bein ist geschient, er war beim Trampolinspringen auf einen Ball getreten. Nun war er an Krücken auf dem Sportplatz unterwegs oder setzte sich auf einen Stuhl und beobachtete seine Schulkameraden. Aber er strahlte und hatte Spaß. „Beim nächsten Mal mache ich mit“, kündigte er an.

120 Schüler hatten in Oberg an einem Vormittag zwölf sportliche Stationen zu absolvieren. Die hatten nicht unbedingt etwas mit Fußball zu tun. „Wir wollen die Kinder nach der langen Corona-Pause wieder für den Sport begeistern“, sagt Hans Hermann Buhmann, Vorsitzender des Fußball-Kreisverbandes. Eine Arbeitsgruppe hat deshalb zwölf kindgerechte Übungen entworfen, mit denen der Erlebnistag gestaltet wird. Das Programm wird allen 33 Grundschulen im Kreisgebiet mit ihren 5111 Schülerinnen und Schülern angeboten. Zur Unterstützung und Betreuung an den Stationen werden die örtlichen Sportvereine einbezogen.

Am selben Tag wie die Grundschule Oberg beteiligte sich die Burgschule in Peine mit 130 Kindern an der Aktion. Dass sie sinnvoll ist, bestätigt Konrektorin Anja Stephan: „Der coronabedingte Bewegungsmangel bei den Kindern ist spürbar. Es hat uns bei einigen Schülern erschreckt, wie verändert sie in die Schule zurückkamen.“ Die motorischen Grundlagen hätten gefehlt, einige seien leicht adipös geworden.

Natürlich ist das nicht bei allen Kindern so. Leandro spielt beim TSV Bildung Fußball, Konrad turnt in Vechelde, Feenja ins Groß Bülten. Aber viele Kinder kommen nicht mit dem Vereinssport in Berührung, und deshalb gibt es für alle Grundschulen einen Flyer zum Verteilen an die Kinder. Darin sind die Ansprechpartner in den örtlichen Vereinen benannt. Im Fußball etwa fehlt manchen Vereinen durch den Corona-Lockdown ein ganzer Jahrgang.

Die Planer vom Fußball-Kreisverband haben auch eine Mini-Version des Erlebnistages entworfen. Bis zu den Herbstferien soll es in möglichst vielen Grundschul-Klassen mindestens eine Fußball-Sportstunde geben. „Wir haben eine Musterstunde konzipiert, mit der wir alle Kinder ansprechen wollen“, sagte Arbeitsgruppen-Mitglied Gotthard Laube, der im Kreisverband Vorsitzender des Qualifizierungsausschusses ist. „Zum Beispiel sind Geschicklichkeitsübungen dabei, die die Kinder für Bewegung begeistern sollen.“ Die Übungsstunde könne ein Vereins-Übungsleiter oder die Sportlehrkraft durchführen.

Natürlich gab es in Oberg, in Peine und in Vechelde, wo die vierten Klassen mit rund 80 Kindern teilnahmen, nach dem sportlichen Teil des Erlebnistages eine Siegerehrung. „Hat es euch Spaß gemacht?“ rief Hans Hermann Buhmann auf dem Oberger Sportplatz, und ein lautes „Jaaaaa!“ der 120 Kinder war die Antwort. Und weil alle Kinder Sieger waren, bekamen alle goldene Medaillen.

In Vechelde half der Sportverein Arminia beim Erlebnissporttag. In Oberg hatte Fortuna Oberg und in Peine der TSV Marathon die Akion mit Helfern unterstützt. Unterstützung in Höhe von mehreren tausend Euro für die Aktion – zum Beispiel bekommen die teilnehmenden Schulen Bälle – gab es von der Volksbank Brawo, der AOK und der Lotto-Sport-Stiftung.

Die zwölf Übungen beim Erlebnistag

Kettenfangen: Zwei Kinder halten sich an den Händen und müssen weitere Kinder fangen, die in die Kette eingefügt werden.

Kegel umschießen:

Staffellauf in zwei Gruppen.

Springen durch Koordinationsleitern in zwei Gruppen.

Rückwärtswurf.

Zielschießen aus elf Metern.

Hindernislauf durch einen Stangenwald.

Hexenlauf in zwei Gruppen.

Schubkarrenstaffel.

Medizinball-Zielstoßen.

Seilhüpfen.

Der Plumpsack geht um.

Von Matthias Press