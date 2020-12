Peine

Beim ersten PAZ-Cup hatte der SV Bosporus das Finale im Siebenmeterschießen verloren. Beim zweiten PAZ-Cup standen die Kicker, die aufgrund ihres technisch hochklassigen Spiels als „Hallenkönige“ bezeichnet wurden, erneut im Finale. Und wieder ging es ins Siebenmeterschießen. zum entschei-denden Mann am 3. Januar 1999 wurde Spielertrainer Hadi Bacaksiz, der im Jahr 2019 überraschend an einem Herzinfarkt starb. Er verwandelte den entscheidenden Siebenmeter zum 4:3 – und der Rest war Jubel!

„Ich erinnere mich“, sagt Yasin Öztürk, der damals zum Siegerteam gehörte, „gern an die Zeit. Wir waren eine junge Truppe, und Fußball hat viel Spaß gemacht. Schön ist auch, dass wir immer noch mit denselben Leuten zusammen spielen und sogar noch Turniere gewinnen.“

Gegner des Bezirksligisten im hochklassigen Finale 1999 war Landesligist Grün-Weiß Vallstedt mit dem früheren Junioren-Nationalspieler Michael Nietz. Und der Torjäger traf auch, aber vorher hatte Lutz Schabelski den SV Bosporus in Führung geschossen. Beim 1:1 blieb es, weil das Bacaksiz-Team dem Druck der Grün-Weißen standhielt. Dabei konnten sich die Peiner auf Torhüter Marc Dembke verlassen, der eine Riesenchance des Vallstedters Jens Matejasik zunichte machte.

In der Verlängerung traf Nietz den Pfosten, aber aus beiden Mannschaften niemand ins Netz. So musste das Siebenmeterschießen entscheiden. Und da war erneut Dembke zur Stelle: Er parierte den nicht schlecht geschossenen Ball von GW-Kapitän Wolfgang Schmitz. Für Bosporus trafen dann Kevin Müller und Sadettin Dagasan, für Vallstedt Ralf Karschunke und Michael Nietz. Drei Schützen pro Team waren vorgesehen, und so konnte Hadi Bacaksiz als dritter Bosporus-Schütze das Turnier entscheiden. Er behielt die Nerven, ließ GW-Torhüter Rainer Rosen keine Chance – und der Jubel der Bosporus-Fans war riesig.

„Wir haben dann im Vereinsheim auf unseren Sieg angestoßen, hinterher sind wir in eine Disco gefahren und haben weitergefeiert“, erinnert sich Öztürk. Einen Sieg holte GW Vallstedt aber doch noch: Michael Nietz war mit vier Treffern bester Schütze am Endrundentag und bekam den Torschützenpokal.

Das kleine Finale gewann der TSV Hohenhameln mit 3:1 gegen die SG Adenstedt. Die Adenstedter hatten nach dem 1:2-Rückstand ihren Torhüter gegen einen fünften Feldspieler getauscht, was damals laut Regelwerk erlaubt war. Erfolglos. Denn in der Drangphase der SGA traf René Bunk zum 3:1 für den TSV Hohenhameln.

Ein Spieler des Drittplatzierten hatte anschließend schwer zu tragen: Norman Willatowski hatte als einziger am Finaltag ein Tor per Kopf erzielt und bekam dafür einen Fernseher als Preis.

Von Matthias Press