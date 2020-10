Die bisherige Bilanz des Aufsteigers VfB/SC Peine kann sich wahrlich sehen lassen: Sieben Punkte in vier Spielen verbuchte der Badminton-Zweitligist – und liegt damit nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter TSV Trittau – und dort treten die Peiner am Samstag an. „Das wird eine echte Herausforderung“, sagt Coach Heiner Brandes.