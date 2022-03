Osnabrück

Nicolo Tresoldi hat ja schon einen Fußballprofivertrag. Bei den A-Junioren hebt sich der italienische Stürmer weiterhin ab – so wie nun beim 1:1 beim VfL Osnabrück in der Junioren-Bundesliga. Osnabrück machte 96 in der ersten Hälfte das Leben auf dem Kunstrasen mit hartem Einsatz schwer. Leandro Rasteiro brachte den VfL mit 1:0 in Führung. Nach der Pause übernahm 96 die spielerische Kontrolle.

In der 70. Minute erzielte Tresoldi den Ausgleich. „Ein schönes Kopfballtor“, lobte Trainer Stephan Schmidt. „Aufgrund der zweiten Hälfte war das Unentschieden verdient, das war sehr guter Fußball.“ 96: Dettmer – Dominke, Lührs, Babitsch, Sura (46. Homik), Podolski – Dammeier (46. Krasniqi), Boetticher, Brandt – Garlipp, Tresoldi.

Von Dirk Tietenberg