Hannover 96 zum Hören: Der HAZ-Platzwart im Podcast

Im Abstand von zwei Wochen sendet der 96-Podcast ab sofort seine Botschaft: Hannover will zurück in die Bundesliga und endlich wieder den Pokal gewinnen. So hört sich 96 schon mal erstklassig an - inklusive des Ohrwurms im neuen 96-Podcast.

Hier die erste Folge hören:

Den Podcast abonnieren:

Das gibt's in der ersten Folge:

Die Geisterspiele laufen natürlich weiter. Und welche Transfers können Hannover 96 eigentlich helfen, für positive Überraschungen zu sorgen. Die Platzwarte Uwe Janssen und Bruno Brauer haben da natürlich ihre Lieblingstranfers - Felipe (!) Jiri Stajner und Jan Simak, mit dem damals alles begann. Das Problem bei 96 war natürlich immer, dass Transfer eher dem Platzwart helfen als der Mannschaft.

96-Reporter Tiete gibt dabei immer wieder Einblicke hinter die Kulissen. Warum hatte Uffe Bech nie eine echte Chance? Warum kann Patrick Twumasi nur Standard? Wie ticken Spieler, wie tickt der Trainer?

Von red