Zu ungenaue Aktionen: Remis in Groß Lafferde

Gross Lafferde

Auch nach dem zweiten Spieltag bleiben die Bezirksliga-Fußballer aus Groß Lafferde und Wendezelle ungeschlagen. Beide Mannschaften trennten sich auf dem Lafferder Sportplatz leistungsgerecht mit einem Unentschieden.

Teutonia Groß Lafferde – TSV Wendezelle 1:1 (1:1). Die Anfangsminuten der Partie waren von gegenseitigem Respekt geprägt. „Das war ein vorsichtiges Abtasten. Danach hatten wir leichte Feldvorteile und mehr Ballbesitz. Aber das brachte wenig, denn die Wendezeller standen hinten sicher“, berichtete Teutonia-Trainer Oliver Hilger. In der 29. Minute leisteten sich die Gastgeber einen unnötigen Ballverlust, den die Gäste zum Konter nutzten. Vollendet wurde er von Torsten Erich. Nur kurze Zeit später fiel auf ähnliche Art und Weise der Ausgleich durch Fabian Neumann (32.).

Nach der Pause erspielten sich die Teutonen zwei gute Gelegenheiten, die Tim Paul jedoch vergab (50., 60.). Anschließend bekamen die Wendezeller Oberwasser. „Und es gab einige gefährliche Situationen in unserem Strafraum. Da hatten wir Glück, dass wir kein Gegentor kassierten“, räumte Hilger ein. Das sah auch sein Pendant so. „Mit etwas mehr Konsequenz gehen wir hier in Führung. Aber leider waren unsere Aktionen zu ungenau. Der letzte Pass kam nicht an“, erläuterte TSV-Trainer Thomas Mainka, für den die Partie insgesamt zerfahren war. „Es gab wenig klare Aktionen. Die Fehlerquote war hoch. Die Spieler beider Mannschaften trafen oft die falschen Entscheidungen.“

Im Resümee zeigten sich die Übungsleiter einig. „Das Ergebnis ist unterm Strich gerecht.“ Oliver Hilger sah leistungsmäßig keinen Rückschritt zum vorherigen 2:0-Sieg gegen den VfB Peine. „Wir haben nur Kleinigkeiten verkehrt gemacht, können es aber deutlich besser. Wichtig war, dass die Einstellung gepasst hat.“ Thomas Mainka zeigte sich mit dem Punktgewinn zufrieden. „Man muss bedenken, dass ich auf neun Leute verzichten musste.“

Tore: 0:1 Torsten Erich (29.), 1:1 Fabian Neumann (32.).

Teutonia Groß Lafferde: Stark – Paszkowski, Jannis Paul, Staats, Tigranyan (56. Rode), Röcken, Neumann (56. Tracz), Harms, Tim Paul, Burgdorf, Mücke (46. Youssef).

TSV Wendezelle: Latzel – Thomas Erich, Timpe, Ahlers, Schulze, Erik Plote (81. Balke), Walkemeyer, Ohmes (46. Schulz), Niclas Kamp, Torsten Erich (86. Niklas Plote), Glaesmann.

Von Jürgen Hansen