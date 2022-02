Woltorf

Zwei Spiele gewonnen, zwei verloren, drei Unentschieden und eine Tordifferenz von plus eins. Eine ziemlich ausgeglichene Bilanz weist der VfL Woltorf in der Staffel B der Fußball-Kreisliga auf. Klar, dass mit Rang vier ein Mittelfeldplatz dabei herauskommt. Trainer Nedin Cerimovic will in der Rückrunde nicht nur die Leistung stabilisieren, sondern auch die Punktausbeute verbessern. Wie er das umsetzten will, erläutert er im PAZ-Wintercheck:

Meine Bilanz der Hinrunde: „Insgesamt können wir absolut zufrieden sein. Das einzige Manko war die Torausbeute, da müssen wir in der Rückrunde nachlegen. In den ersten beiden Spielen gegen die Top-Teams Sonnenberg und Schwicheldt hätte ich mir den einen oder anderen Punkt gewünscht, aber danach haben wir kein Spiel mehr verloren und können auf eine insgesamt erfolgreiche Hinrunde zurückblicken.“

Mein Spieler der Hinrunde: „Es gibt mehrere Kandidaten, die ihre Sache sehr gut gemacht haben. Um einen davon zu nennen: Jonah Braun, aufgrund seiner extremen Flexibilität und sehr konstanten Leistung auf vielen Positionen. Er hat Innenverteidiger, Außenverteidiger, defensives Mittelfeld und sogar auf der Zehn gespielt, und hat das jedesmal sehr konstant gemacht.“

Mein Pechvogel der Hinrunde: „Das ist Jan Helwes. Er hat aufgrund von Long-Covid nicht mal eine Trainingseinheit mitmachen können. Ich hoffe, dass er im Laufe der Rückrunde langsam anfangen kann, zu trainieren und vielleicht sogar noch einen Einsatz bekommt. Aber Stand jetzt steht seine Rückkehr in den Sternen.“

Mein Highlight der Hinrunde: „Das erste Spiel gegen die Top-Mannschaft aus Sonnenberg. Wir haben ein sehr gutes Spiel und es Sonnenberg sehr, sehr schwer gemacht. Wir hätten sogar in Führung gehen können, haben aber 0:1 verloren. Aber der besten Mannschaft der Klasse, die ungeschlagen blieb, haben wir richtig Probleme bereitet.“

Meine Enttäuschung der Hinrunde: „Das ist auch das Spiel gegen Sonnenberg. Weil wir da so viel haben liegen lassen, dass wir uns um den verdienten Lohn gebracht haben, mindestens einen Punkt zu holen.“

Meine Erwartung an die Rückrunde: „Wir möchten uns weiter stabilisieren und die Ergebnisse aus der Hinrunde bestätigen oder verbessern. Wir wollen konstanter und vorn effektiver werden. Insgesamt möchten wir mehr Punkte holen als in der Hinrunde.“

Meine persönliche Zukunft: „Wir haben uns bisher noch nicht zusammengesetzt, das lag auch an der Corona-Situation. Aber wir brauchen uns da auch keinen Druck zu machen. Was ich ausschließen kann ist, dass ich im Sommer zu einem anderen Verein wechsele. Alles andere klärt sich wohl in den nächsten Wochen.“

Zugänge: „Keine“

Abgänge: „Haben wir nicht. Aber wir haben zwei Spieler, die aus beruflichen und privaten Gründen kürzertreten: Dominik Seidel und Luca Anders.“

Von Matthias Press