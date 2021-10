Wechsel aufs Dorf war ein „Glücksgriff“ für Stürmer Julian Rode

Gross Lafferde

Aufgewachsen ist Julian Rode mit Stadtfußball, doch mittlerweile ist er voll auf dem Dorf angekommen. Bis er 24 Jahre alt war, spielte der Stürmer stets bei Vereinen in Braunschweig, ehe es ihn nach einer starken Halbserie plötzlich nach Groß Lafferde verschlug. Seit drei Jahren spielt er nun schon in der Bezirksliga für die Teutonia und hat dabei für ihn ungewohnte Acker kennengelernt – die Vorzüge des Dorffußballs scheinen für den 27-Jährigen aber zu überwiegen. Nun hofft er mit seinem Team im Rückspiel gegen Woltwiesche den Grundstein dafür zu legen, dass die Groß Lafferder noch in die Aufstiegsrunde einziehen.

Gebürtig kommt Julian Rode aus Timmerlah, dem ersten Ort hinter der Peiner Kreisgrenze bei Groß Gleidingen. Er kickte in seinem Heimatort beim TSV, später in der Eintracht-Jugend und bei weiteren Braunschweiger Vereinen, ehe ihn Marco Heidemann vom MTV Braunschweig zum SV Schwarzer Berg lotste. „Da habe ich tatsächlich nur die Rückrunde in der Kreisliga gespielt und etwa 13, 14 Tore gemacht“, erinnert sich der Stürmer, der danach mit seinem Trainer Heidemann nach Groß Lafferde wechselte.

„Es hatte mir unter Marco viel Spaß gemacht und die Bezirksliga hat mich natürlich auch gereizt. Letzten Endes war es für mich ein echter Glücksgriff. Ich fühle mich wohl, die Mannschaft ist top“, freut sich Julian Rode, diesen Schritt gegangen zu sein – obwohl er vorher noch nicht allzu viel von dem Verein gehört hatte. „Hilfe, wo liegt das denn?“, habe er sich gedacht: „Ohne Navi hätte ich das nicht gefunden“, erklärt der 27-Jährige und lacht.

Dass die Groß Lafferder mit Tim Paul einen exzellenten Knipser im Sturm haben, hatte er damals schon gehört. „Es war schon der Plan, auch mit zwei Stürmern zu spielen. Außerdem ist Tim sehr flexibel. Ich denke, wir haben uns da immer gut arrangiert“, meint Rode, der sich selber als klassischen Strafraumstürmer und Zielspieler sieht: „Ich bin nicht so der Super-Techniker und auch nicht besonders schnell“, gibt Rode zu.

Der erste Unterschied, den er nach seinem Wechsel zur Teutonia vernommen hat, waren die Sportplätze. „Man kommt häufiger mal auf einen Acker. In der Stadt ist man es gewohnt, dass die Plätze alle gut bewässert und in gutem Zustand sind“, erklärt Rode. Zweiter Unterschied, dieses Mal positiver Natur: „Die mannschaftliche Geschlossenheit ist etwas ganz anderes. In der Stadt macht jeder irgendwie sein eigenes Ding.“ In Groß Lafferde sei das viel schöner – und auch die vielen Zuschauer war Rode nicht gewohnt: „Hier sind deutlich mehr Leute bei den Heimspielen. In Braunschweig war das immer nur eine Handvoll Bekannte und Freunde, die zugeschaut haben.“

Mit den Lafferdern trifft der Vollblutstürmer am morgigen Sonntag (14.30 Uhr) auf Viktoria Woltwiesche. Das Hinspiel hatte die Teutonia mit 2:3 verloren. „Wir haben uns zu dolle ausgeruht und dafür die Quittung bekommen“, hadert der Stürmer. Außerdem war es das erste Punktspiel der Groß Lafferder seit langer Zeit auf ihrem eigentlichen A-Platz, der nicht vor, sondern neben der Kreissporthalle liegt. „Er war lange gesperrt und ist nun wirklich in einem guten Zustand – und dann sind wir mit einem schlechten Gefühl gestartet“, spricht Rode die unnötige 2:3-Niederlage gegen Woltwiesche an. Mit einem 3:0 gegen Arminia Vöhrum machte es die Teutonia im zweiten Spiel auf dem A-Platz dann wesentlich besser.

Gut laufen soll es auch in den abschließenden drei Spielen der Bezirksliga-Hinrunde. Und das muss es auch, wenn die Teutonia nach dem Winter in der Aufstiegsrunde dabei sein möchte. Zunächst treten die Teutonen im benachbarten Woltwiesche an, danach stehen die Duelle mit Arminia Vechelde (17. Oktober) und Arminia Vöhrum (24. Oktober), den direkten Konkurrenten um den Einzug in die Aufstiegsspiele, an.

„Wir müssen jetzt jedes Spiel mit dem vollen Einsatz angehen“, fordert Julian Rode – vor allem nach der jüngsten 0:5-Niederlage in Wendezelle. „Wir brauchen den unbedingten Willen, zu gewinnen. Dann klappt es“, sagt der 27-Jährige, der in dieser Saison mindestens zweistellig treffen möchte. Drei Tore hat er bisher erzielt.

Die Bezirksliga-Tipps von Julian Rode

TSV Wendezelle – Arminia Vechelde 2:0. „Die offensive Qualität des TSV Wendezelle ist einfach überragend.“

Arminia Vöhrum – VfB Peine 1:1. „Ich habe die Hoffnung, dass der VfB nun besser in der Saison drin ist und gegen Vöhrum was holt. Spielerisch ist Peine besser, als der aktuelle Tabellenplatz.“

Viktoria Woltwiesche – Teutonia Groß Lafferde 0:2. „Wir werden uns diese drei Punkte erarbeiten. Der Sieg ist sehr wichtig für uns.“

Von Lukas Everling