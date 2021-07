Vöhrum gewinnt die Gruppe D – und spielt im Halbfinale gegen Eixe

Kreis Peine

In Vechelde gibt es einen „Mister Gemeindepokal“: Bodenstedts Fußball-Obmann Michael Bark. Der spielt mit Gastspielrecht im Tor der Altherren der SG Bortfeld/Wedtlenstedt, außerdem im Tor der für dieses Turnier zusammengestellten Altherren des TSV Bodenstedt – und natürlich auch noch in der Ersten Herrenmannschaft seines Vereins. Im Halbfinale am Dienstag braucht er mit seinen beiden Oldie-Teams noch nicht gegen sich selbst zu spielen, das kann frühestens im Finale passieren...

Im Hohenhamelner Gemeindepokal gibt es ein „Endspiel“ um den Turniersieg zwischen dem TSV Clauen/Soßmar und Veranstalter Herta Equord, und beim Turnier des BSC Bülten hat Arminia Vöhrum als Sieger der Gruppe D das Halbfinale gegen den TSV Eixe erreicht. Diese Partie wird am Dienstag ab 19 Uhr ausgetragen.

Vechelder Gemeindepokal

MTV Wedtlenstedt – Rot-Weiß Groß Gleidingen 7:8 n. E. (3:3). Groß Gleidingens Torwart Andree Börner hatte einen Sahnetag erwischt. „Er rettet seine Mannschaft mit mehreren Glanzparaden vor der Niederlage, und dann hat er im Elfmeterschießen den entscheidenden Ball verwandelt“, lobte Arminia Vecheldes Fußball-Obmann Marc Hölemann. Das Spiel zwischen den Teams aus der 1. und 2. Kreisklasse sei vor rund 150 Zuschauern relativ ausgeglichen gewesen.

Tore: 0:1 Kevin Ebeling (2.), 1:1 Marco Di Nunno (4.), 2:1 Justin Rodenstein (35.), 2:2 Leonel Kuate (37.), 2:3 Mats Behrens (52.), 3:3 Mario Behrens (61.). Im Elfmeterschießen traf Wedtlenstedt viermal, Groß Gleidingen fünfmal.

AH: SG Gleidingen/Sonnenberg – TSV Bodenstedt 3:4 n. N. (3:3). „Das war eine komplett ausgeglichene Partie mit vielen Torchancen auf beiden Seiten und einem überragenden Michael Bark im Tor der Bodenstedter“, resümierte Marc Hölemann. Bark parierte auch noch zwei Bälle im Neunmeterschießen, in dem die SG Groß Gleidingen/Sonnenberg gar nicht traf. Nur einmal traf Bodenstedt – aber das reichte zum Einzug ins Halbfinale.

Tore: 0:1 Sebastian Rosbander (6.), 1:1 Eigentor (15.), 2:1 Petre Ristov ( 24.), 3:1 Lutz Rieger (35.), 3:2 Rosbander (36.), 3:3 Manuel Buggisch (45.), Im Neunmeterschießen traf von beiden Teams lediglich Bodenstedts Sven Richter zum 4:3.

Hohenhamelner Pokal

TSV Hohenhameln – Herta Equord 1:5 (0:1). „Das war eine überzeugende Vorstellung von uns“, sagte Turnier-Organisator Benjamin Küster, der selbst für Equord in dieser Partie auflief. „Wir haben durchweg vorn gepresst, viele Ballverluste erzwungen und die Tore gemacht.“ Drei davon schoss Kilian Lemanczik, der vor einem Jahr im Sommer zur Herta gewechselt war und in Haimar wohnt.

Unglücklich war allerdings, dass Arne Klingebiel für eine Notbremse (Festhalten) noch die Rote Karte sah (78.). „Bei unserer klaren Führung war die Aktion gar nicht notwendig.“

Weil der TSV Hohenhameln aufgrund von Ausfällen an diesem Samstag keine Mannschaft zusammen bekommt, entfällt das für 14 Uhr geplante Spiel gegen den TSV Haimar-Dolgen.

Tore: 0:1 Jan-Lukas Brandes (23.), 0:2, 0:3 Kilian-Timon Lemanczik (49., 50.), 0:4 Tim-Niklas Conrad (63.), 1:4 Christoph Schöer (68.), 1:5 Lemanczik (72.).

TSV Haimar-Dolgen – TSV Clauen/Soßmar 4:2 (3:0). „Haimar hat schönen Fußball gezeigt und siegte ganz souverän“, sagte Benjamin Küster. Clauen/Soßmar hatte kurz vor der Pause das 0:3 kassiert, war in der 50. Minute aber auf 2:3 herangekommen. Kurz darauf erzielte Haimar-Dolgen das vierte Tor – und dabei blieb es.

Tore: 1:0 Lennart Hinz (5.), 2:0 Till Henning (22.), 3:0 Hinz (45.), 3:1 Oke Lehniger (46.), 3:2 Lukas Kuhnt (50.), 4:2 Gregor Fischer (53.).

Bültener Turnier

SV Bosporus – Arminia Vöhrum 0:1. „Beide Mannschaften zeigten eine gute Leistung und erspielten sich gute Chancen, wobei ein Klassenunterschied nicht wirklich zu erkennen war“, meinte BSC-Sprecher Kai Ulbrich. In der 17. Minute entschied Niklas Schmerse die Partie per Elfmeter.

VfL Salder II – Arminia Vöhrum 0:1. „Salder hatte die Zweitvertretung geschickt, aber Arminia konnte keine Dominanz aufbauen“, sagte Ulbrich. Einmal waren die Salzgitteraner allein vor Arminia-Torhüter Yannick Walther aufgetaucht, doch die Vöhrumer konnten noch klären. Der Kopfballtreffer von Vöhrums Routinier Martin Ritter (41.) bedeutete schließlich den Sieg im Spiel und in der Gruppe.

SV Bosporus – VfL Salder 2:2. Obwohl es um nichts mehr ging, boten beide Mannschaften den Zuschauern ein ansehnliches Spektakel. Nach 0:2-Rückstand warf der SV nochmal alles in die Waagschale und schaffte nach einen schönem Angriff und einem Elfmeter durch Murat Akkoc beziehungsweise Mikail Ari noch den Ausgleich.

Von Matthias Press