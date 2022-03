Vöhrum am Drücker, doch der Siegtreffer bleibt aus

Vöhrum

„Wir sind schwer ins Spiel hereingekommen“, erzählte Vöhrums Stürmer Marko Milicevic, der nach überstandener Corona-Infektion zunächst auf der Bank gesessen hat. Am Ende lag es aber an der Chancenverwertung, dass sein Team in der Meisterrunde der Fußball-Bezirksliga nicht als Sieger vom Platz gegangen ist.

Arminia Vöhrum – TSV Sickte 1:1 (0:1). Nach einem Abstimmungsfehler in der Vöhrumer Abwehrkette erzielten die Gäste die frühe Führung. „Nach der schwierigen Vorbereitung und einigen personellen Ausfällen fehlt uns noch ein wenig die Spielpraxis. Dementsprechend sah auch die erste Halbzeit aus“, berichtete der Torjäger. Die Vöhrumer hätten Glück gehabt, dass sie nicht mit einem höheren Rückstand in die Kabine gehen mussten.

Nach der Pause habe seine Mannschaft einen Schalter umgelegt. „Wir haben uns echt gut gefangen und waren am Drücker“, sagte Milicevic. Einen weiteren Aufschwung gab dem Team von Trainer Nils Könnecker eine Gelb-Rote Karte der Gäste (64.).

Kurz nach dem Platzverweis kam Milicevic aufs Feld und sorgte gleich für Gefahr. „Ich bin allein auf den Torwart zugelaufen, mache ihn aber nicht rein“, erzählte er. Direkt im Anschluss scheiterte auch Martin Ritter am Gäste-Keeper. Erst im dritten Versuch gelang Tobias Zelder der fällige Ausgleich.

„Dass es beim Unentschieden geblieben ist, lag an unserer Chancenverwertung“, monierte Milicevic, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft aber insgesamt zufrieden war. „Die Einstellung hat gestimmt, der Wille war da. Wir können uns nichts vorwerfen, außer dass wir am Ende nicht mehr den Siegtreffer geschossen haben.“

Tore: 0:1 Finn Rohland (9.), 1:1 Tobias Zelder (70.)

Vöhrum: Walther – Latzel (67. Milicevic), Siebert, Tomalik, Zelder (78. Hein) – Warmbold (46. Hermanski), Lange, Soch, Rögner – Ritter, Schmerse

Von Nico Schwieger