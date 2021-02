Woltorf

Wirklich toll lief die Kreisliga-Hinrunde nicht für Aufsteiger VfL Woltorf. Die Mannschaft liegt mit drei Punkten auf dem vorletzten Platz der Kreisliga B – mit nur zwei Punkten Vorsprung vor dem Tabellenletzten Equord, der eine Partie weniger absolviert hat. Spielertrainer Nick Smolka geht davon aus, dass die Rückrunde erfolgreicher verläuft. Warum, das begründet er im PAZ-Wintercheck.

Meine Bilanz der Hinrunde: „Leider konnten wir den Aufstiegs-Schwung aufgrund des Lockdowns nicht mitnehmen. Das ist ärgerlich. Wir haben zwar gegen die Titelkandidaten Schwicheldt und Sonnenberg gute Spiele gemacht, uns aber nicht dafür belohnt. Überhaupt zeigen wir gute Partien gegen Teams, die mitspielen. Aber gegen vermeintlich einfache Gegner hatten wir Probleme. Das eine Sache der Einstellung. Auf jeden Fall hätten wir mehr Punkte holen können.“

Anzeige

Mein Spieler der Hinrunde: „Wir haben einen guten Kader. Daraus möchte ich aber keinen hervorheben.“

Mein Pechvogel der Hinrunde: „Jan Helwes hat sich zu Beginn der Serie am Fuß verletzt und konnte nur ein Spiel mitmachen. Auch Arvid Klose konnte aufgrund einer Leistenzerrung nur eine Partie spielen. Der dritte Pechvogel bei uns ist Jannik Wiegmann. Er kam aus Rosenthal, hatte keine Freigabe bekommen und deshalb erstmal pausiert. Als er dann hätte spielen dürfen, kam der Lockdown. Er hat deshalb noch kein Punktspiel für uns bestritten.“

Mein Highlight der Hinrunde: „Das war der Start gegen Rot-Weiß Schwicheldt. Wir hatten 2:0 geführt, und die Schwicheldter haben sich, glaube ich, ganz schön erschrocken. Leider haben wir die Partie am Ende 3:5 verloren. Gegen Sonnenberg haben wir ein taktisch gutes Spiel gemacht, das wir zwar 0:4 verloren haben, aber nach dem 0:2-Rückstand sind wir mehrfach allein auf den Torwart zugelaufen und hätten mindestens ausgleichen können. Wer weiß, wie das Spiel dann verlaufen wäre. Ein Highlight war natürlich auch, dass man überhaupt nach dem ersten Lockdown wieder spielen konnte.“

Meine Enttäuschung der Hinrunde: „Beim 2:3 gegen den SV Lengede II hatten wir eine Minute vor Schluss den Ausgleich auf dem Fuß und haben den Torwart angeschossen. Und beim 1:5 gegen Broistedt und 1:4 gegen Eixe war die hohe Niederlage eine Sache der Moral. So etwas kann bei einer jungen Mannschaft passieren, ist aber trotzdem enttäuschend.“

Meine Erwartung an die Rückrunde: „Dass wir bessere Ergebnisse erzielen als in der Hinrunde. Und dass wir uns als Team gut präsentieren und uns am Riemen reißen.“

Meine persönliche Zukunft: „Ich höre im Sommer auf und möchte dann mit bald 30 Jahren noch einmal einfach nur Spieler sein. Nedin Cerimovic wird mein Nachfolger, und natürlich bleibe ich als Spieler beim VfL Woltorf.“

Zu- und Abgänge: Keine.

Von Matthias Press