Peine

In der Fußball-Bezirksliga erwischte der VfB Peine einen Sahne-Tag gegen den Tabellennachbarn aus Woltwiesche und schlug diesen letztlich deutlich.

VfB Peine – Viktoria Woltwiesche 6:1 (4:1). „Wir waren von Beginn an überlegen und belohnten uns dieses Mal auch früh“, stellte VfB-Coach Bün-yamin Tosun fest. Woltwiesches Trainer Jerome Kuhlmann erklärte dagegen: „Wir spielten desaströs. Alles was in den letzten Wochen funktionierte, ließen wir heute vermissen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos.“

Das 1:0 erzielte Robert Solomun nach einer Ecke und legte kurz darauf mit einem Elfmeter nach. Der VfB habe daraufhin befreit aufgespielt und an die zweite Halbzeit in Groß Lafferde angeknüpft. Bünyamin Tosun: „Wir fanden den Spaß wieder und haben auch das Vertrauen ineinander zurückgewonnen, deshalb lief es heute einfach besser.“ Der VfB machte weiter und belohnte sich: Kerrim Driesen erzielte das 3:0.

Der Treffer der Gäste sei aus dem Nichts gekommen, aber dennoch wunderschön gewesen. „Nach einer Ecke hielt ein Woltwiescher aus 25 Metern einfach mal aufs Tor und traf ihn perfekt in den Winkel. Wirklich ein Traumtor“, erkannte VfB-Trainer Tosun an. Doch auch dies brachte den VfB nicht aus dem Konzept: Omar Cheikho erhöhte noch vor der Pause auf 4:1.

Auch die zweite Hälfte habe ein ähnliches Bild geboten. Der VfB agierte dominanter und effektiver. Omar Cheikho und Kerrim Driesen erzielten jeweils noch ihren zweiten Treffer. „Ein auch in der Höhe verdientes Ergebnis“, bilanzierte Tosun.

Tore: 1:0, 2:0 Robert Solomun (12., 19.), 3:0 Kerrim Driesen (23.), 3:1 Dustin Peschelt (43.), 4:1, 5:1 Omar Cheikho (45.+1, 58.), 6:1 Kerrim Driesen (60.).

VfB Peine: Richter – Yaman (68. Lenz), Otte (82. Förster), Caliskan, Kraftschick, Solomun (68. J. Saliba), Belaeich (60. Hasan), Bytyci, Cheikho (60. Kar), Driesen, Schreiber.

Woltwiesche: Ebeling – O. Langemann, Herberg, Baron, Vilonin, B. Langemann (59. Klein), Bremer (15. Theophil), De. Peschelt (65. Forth), Du. Peschelt, Müller, Eckert (65. Mongiovi).

Von Henri Klein