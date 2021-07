Vechelder Gemeindepokal: Mit echtem Finaltag und Hammer-Spiel zum Start

Vechelde

Für den Gemeindepokal hat sich der SV Arminia Vechelde etwas Besonderes überlegt: Am Samstag, 7. August, findet im Aue-Stadion ein waschechter Finaltag statt. Erst ermitteln vier Reserve-Teams aus der Gemeinde ihren Sieger in einem Blitzturnier, dann folgen die Endspiele der Ü32 und der Herren. Die Partien der ersten Runde, die am Dienstag, 27. Juli, startet, wurden nun ausgelost – mit einer echten Hammer-Begegnung.

Zum Auftakt treffen am ersten Spieltag die Herrenteams aus Vallstedt und Denstorf aufeinander. „Vallstedt ist eine Wundertüte. Aber sie können es in das Finale schaffen“, sagt Organisator Maximilian Paulmann. Das liegt auch daran, dass die beiden besten Teams des Teilnehmerfeldes nicht nur im unteren Teil des Turnierbaums stehen, sondern direkt in der ersten Runde aufeinander treffen.

Am Freitag, 30. Juli, trifft Gastgeber Arminia Vechelde auf den Titelverteidiger TSV Sonnenberg – der Kreisligist gewann die letzte Ausgabe im Sommer 2019 gegen den MTV Wedtlenstedt. Und für dieses letzte Erstrunden-Spiel hat sich der Ausrichter etwas vorgenommen: „Es wird mit Sicherheit der zuschauerreichste Tag sein. Die Eintrittsgelder werden wir für die Opfer der Unwetter spenden und zudem eine Spendendose platzieren“, erklärt Maximilian Paulmann.

An jedem der Spieltage findet zunächst die Partie der Ü32-Fußballer statt (17.30 Uhr), danach folgen die Herren (19 Uhr). In der ersten Woche werden die Viertelfinals gespielt, in der zweiten folgt dann die Vorschlussrunde mit dem Finaltag.

Für den haben sich die Vechelder zusätzlich ein Blitzturnier überlegt. Ab 12 Uhr treffen am 7. August die einzigen vier Reserve-Teams aus der Gemeinde – Vechelde, Sonnenberg, Denstorf und Wedtlen-stedt – aufeinander. „Wir wollten etwas Besonderes machen. Als wir die Teams kontaktiert haben, waren alle begeistert“, freut sich Paulmann über den Zuspruch. Gespielt wird in diesen Begegnungen allerdings nur über 45 Minuten, jedes Team hat aber zwei Spiele.

Der Spielplan

Viertelfinale

Dienstag, 27. Juli:AH1: SG Bortfeld/Wedtlenstedt – SV Bettmar

H1: GW Vallstedt – TSV Denstorf

Mittwoch, 28. Juli:AH2: TSV Sierße/Wahle – TSV Denstorf

H2: TSV Bodenstedt – SV Bettmar

Donnerstag, 29. Juli:AH3: TSV Bodenstedt – SG Sonnenberg/Groß Gleidingen

H3: MTV Wedtlenstedt – RW Groß Gleidingen

Freitag, 30. Juli:AH4: Arminia Vechelde – GW Vallstedt

H4: Arminia Vechelde – TSV Sonnenberg

Halbfinale

Dienstag, 3. August:Sieger AH1 – Sieger AH2Sieger H1 – Sieger H2

Mittwoch, 4. August:Sieger AH3 – Sieger AH4Sieger H3 – Sieger H4

Finaltag

Samstag, 7. August

Blitzturnier, 2. Herren

Halbfinale

Samstag, 7. August, 12 Uhr:Arm. Vechelde II – TSV Sonnenberg II

Samstag, 7. August, 13 Uhr:TSV Denstorf II – MTV Wedtlenstedt II

Spiel um Platz 3

Samstag, 7. August, 14.30 Uhr:Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2

Finale

Samstag, 7. August, 15.45 Uhr:Sieger HF 1 – Sieger HF 2

Von Lukas Everling