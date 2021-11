Kreis Peine

Welcher Fußballer hat wie oft getroffen? Die PAZ verfolgt im Wettbewerb um den Sparkassen-Torjägercup regelmäßig den Stand bei den besten Torschützen aus dem Kreis Peine in der Landes- und Bezirksliga, Kreisliga und 1. Kreisklasse. Aufgeführt wird auch, welche Teams am meisten getroffen haben. Der erfolgreichste Torschütze ist Thorsten Erich vom Bezirksligisten TSV Wendezelle mit 16 Treffern, die er in neun Begegnungen erzielte.

Bezirksebene

16 Tore: Thorsten Erich (Wendezelle).

8 Tore: Marko Milicevic (Vöhrum), Julian Rode (Groß Lafferde), Yannick Könnecker (Lengede).

6 Tore: Niclas Kamp (TSV Wendezelle).

Kreisliga

8 Tore: Leonid Grigorjan (Oberg).

7 Tore: Domenic Casavecchia (Broistedt).

6 Tore: Tobias Voges (Sonnenberg), Fabian Müller (Sonnenberg), Danny Ahrens (Stederdorf), Marian Didzoleit (Lengede II).

5 Tore: Ersin Arayici (Bosporus), Julian Olbrich (Schwicheldt).

1. Kreisklasse

10 Tore: David Lieckfeldt (Marathon Peine).

7 Tore: Patrik Frühling (Bülten).

6 Tore: Kevin Herrmann (Handorf), Hendrik Filbrandt (Wipshausen), Jonas Bäthge (Bülten).

5 Tore: Tim Brennecke, Peter Reinecke (beide Wipshausen), Timo Frenzel (Clauen/Soßmar), Marvin Mühl (Woltwiesche II), Tobias Mende (Adenstedt), Oliver Zenge (Pfeil Broistedt II), Dilovan Khudeda (Marathon).

Mannschaftswertung

66 Tore: TVJ Abbensen (3. Kreisklasse).

59 Tore: SV Lengede III (3. Kreisklasse).

42 Tore: GW Vallstedt (3. Kreisklasse).

41 Tore: TSV Wendezelle (Bezirksliga 2C).

33 Tore: TSV Denstorf II (3. Kreisklasse), TSV Meerdorf 2. Kreisklasse).

30 Tore: TSV Wipshausen (1. Kreisklasse), Viktoria Ölsburg (2. Kreisklasse).

Schon gewusst dass...

Marathon-Spieler David Lieckfeldt in dieser Saison als bisher einzigem Peiner Kicker fünf Tore in einem Spiel gelungen sind?

der Adenstedter Tobias Mende, der Broistedter Domenic Casavecchia und der Wendezeller Thorsten Erich Viererpacks erzielt haben?

diese Saison bisher neun Spieler drei Tore in einem Spiel geschossen haben? Es sind Julian Rode (Groß Lafferde), Fabian Müller, Björn Bendrick (beide Sonnenberg), Danny Ahrens (Stederdorf), Jonas Bäthge, Patrik Frühling (beide Bülten), Kevin Herrmann (Handorf), David Lieckfeldt (Marathon), Peter Reinecke (Wipshausen).

Von Sönke Rathje