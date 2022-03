Timo Welskop legt Wert auf Disziplin, aber auch auf Spaß

Wendezelle

Premiere in der Fußball-Kreisliga Peine: Timo Welskop, seit Anfang Januar Trainer der Wendezeller Reserve, wird sein Team morgen erstmals bei einem Punktspiel betreuen. Dabei trifft die TSV-Zweite auf Tabellenschlusslicht Münstedt, der einzige Kreisligist, dessen Stärken und Schwächen Timo Welskop aus eigenem Augenschein kennt.

„Ende Oktober führte ich Gespräche mit Wendezelles Vorstand über meine Trainertätigkeit. In diesem Zusammenhang guckten wir uns den 5:0-Sieg meiner neuen Mannschaft gegen die Münstedter an. Sie geben kämpferisch alles, aber wir sind einfach besser. Läuft alles normal, dürften wir gewinnen“, erläutert der 39-Jährige, der keinerlei Probleme damit hat, unbekanntes Terrain zu betreten. „Alle wichtigen Informationen über die Peiner Kreisligisten hole ich mir von meinen Spielern.“

Besser kennt sich der Bortfelder, der in Braunschweig aufwuchs, in der Fußball-Szenerie der Löwenstadt aus. Zuletzt trainierte er den Bezirksligisten FC Wenden, der ihn Mitte Oktober nach einer Niederlagenserie vor die Tür setzte. „Kurze Zeit vor der Entlassung versicherten die Vereinsverantwortlichen, trotz der schlechten Ergebnisse an mir festzuhalten. Denn die Mannschaft war intakt, wir spielten guten Fußball. Doch dann wurde Knall auf Fall anders entschieden. Das war alles andere als die feine, englische Art.“

Besser in Erinnerung hat der verheiratete Familienvater (eine Tochter) einen seiner früheren Trainer: Frank Mengersen. „Als C-Jugendlicher spielte ich in der Landesliga-Mannschaft des BSC Acosta Braunschweig. Wir wurden von Mengersen trainiert, haben fußballerisch viel von ihm gelernt. Auch menschlich passte es, er brachte uns Werte bei. Zudem war alles unbeschwert, die Zeit bei Acosta war meine schönste Zeit als Fußballer. Mit Frank telefoniere ich heute noch ab und zu.“

Seine ersten Schritte als Kicker machte der gebürtige Wolfenbütteler als Vierjähriger beim SV Schwarzer Berg Braunschweig. Während der Juniorenzeit wechselte er mehrmals, spielte unter anderem beim B-Jugend-Regionalligisten Eintracht Braunschweig und zählte zum Regionalliga-A-Jugend-Team des VfL Wolfsburg.

„In jungen Jahren spielte ich im Mittelfeld, rutschte im Herrenbereich jedoch immer weiter nach hinten, war zum Ende meiner Karriere Innenverteidiger“, verweist Welskop auf seine letzte Station, seinen Heimatverein Schwarzer Berg.

Mit dessen Kreisliga-Mannschaft schaffte er den Aufstieg in die Bezirksliga, 2015 war dann allerdings Schluss als Fußballer. „Es ging nicht mehr, meine Knieprobleme wurden immer schlimmer. Viele Jahre zuvor bin ich mal wegen eines Knorpelschadens operiert worden. Doch beschwerdefrei konnte ich danach nie mehr auflaufen“, berichtet der Großhandels-Fuhrparkleiter, der im Herrenbereich auch für die Landesligisten Rot-Weiß und BSC Acosta Braunschweig auflief.

Jetzt steht bei ihm die Wendezeller Reserve im Focus, mit der er Anfang Februar in die Vorbereitung startete. Und es laufe gut mit der Mannschaft, sagt Welskop. „Die Spieler hören zu, wollen meine Vorgaben umsetzen. Außerdem akzeptieren sie, dass ich Wert auf Disziplin lege. Wenn man beim Training ist, muss man sich auch darauf konzentrieren, mit seinen Gedanken nicht sonst wo sein.“ Wie sein „Lieblingstrainer“ Frank Mengersen fährt auch er im Fußball nicht nur die harte Linie. „Klar ist es wichtig, Erfolge zu erzielen. Doch genauso wichtig ist es, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Die Spieler müssen sich wohl fühlen, sie sollen eine gute Zeit haben“, betont Timo Welskop, der für die PAZ den 8. Kreisliga-Spieltag tippt.

Timo Wlskops Kreisliga-Tipps:

Fortuna Oberg – Edemissen 5:0. „Oberg ist spielerisch und technisch besser.“

Arminia Vechelde II – TSV Dungelbeck 1:3. „Die Dungelbecker sind robust und zeigen starken Willen. Sie werden Vechelde niederringen.“

Bosporus Peine – SSV Stederdorf 4:1. „Bosporus ist eine technisch starke Mannschaft.“

SV Lengede II – Rot Weiß Schwicheldt 2:1. „Die Lengeder werden sicher Spieler aus dem Kader der Ersten dabei haben.“

Pfeil Broistedt – TSV Eixe 1:2. „Broistedt ist anfällig in der Defensive.“

VfL Woltorf – TSV Sonnenberg 0:4. „Das wird eine klare Sache für Sonnenberg.“

TSV Wendezelle II – TSV Münstedt 2:0. „Ich weiß nicht so recht, wo meine Mannschaft leistungsmäßig steht. Trotzdem reicht es zum Sieg.“

Von Jürgen Hansen