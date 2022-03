Thorsten Erich trifft vierfach, Vöhrum kassiert wieder sechs Gegentore

Vöhrum

Für Fußball-Bezirksligist Arminia Vöhrum gab es auf fremdem Geläuf am Sonntag nichts zu holen. „Wir sind aktuell nicht in der Verfassung, der Aufstiegsrunde gerecht zu werden“, sagte Coach Nils Könnecker nach der deutlichen 0:6-Niederlage gegen den Kreisrivalen TSV Wendezelle. Schon vor einer Woche kassierte die Arminia beim BSC Acosta II sechs Gegentreffer. „Momentan reicht es defensiv nicht aus“, fügte Könnecker hinzu. Unter anderem mit einem Viererpack von Thorsten Erich dominierten die Hausherren das Spiel.

TSV Wendezelle – Arminia Vöhrum 6:0 (3:0). Wendezelles Trainer Thomas Mainka war mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden. Thomas Erich brachte seine Mannschaft früh in Führung. Nach einer Viertelstunde erhöhte Thorsten Erich, der einen Sahnetag erwischte, auf 2:0 und legte noch vor dem Pausenpfiff einen Treffer nach. „Das war eigentlich schon die Vorentscheidung“, sagte Mainka. Das gab auch Könnecker zu, der über den dritten Gegentreffer besonders verärgert war. „Wir fahren selbst einen Konter, verlieren den Ball und alle bleiben stehen. Wir haben es Wendezelle nicht nur in dieser Situation zu einfach gemacht“, schimpfte er.

Ähnlich wie im ersten Durchgang lief es auch im zweiten. „Wir haben das gut heruntergespielt. Vöhrum hatte noch zwei gute Chancen, aber viel kam nicht mehr“, erzählte Mainka. Erik Plote erzielte nach knapp einer Stunde das 4:0, bevor Thorsten Erich noch zwei weitere Treffer gelangen. Zweimal scheiterte Wendezelle noch am Aluminium. „Vöhrum war an diesem Tag nicht in der Lage, uns Paroli zu bieten. Ich habe mit mehr Widerstand gerechnet, aber wir haben das auch ordentlich gemacht“, resümierte Thomas Mainka.

Trotz der neun Punkte nach fünf Spielen malt er sich kaum noch Aufstiegschancen aus. „Die Braunschweiger Mannschaften sind klar im Vorteil. Sie haben Kunstrasenplätze, können in der Wintervorbereitung vernünftig trainieren“, begründete er. „Im Kreis Peine haben wir gerade einmal zwei Kunstrasenplätze. Das muss man zur Ehrenrettung der Peiner Mannschaften grundsätzlich einmal sagen.“

Aufstiegsträume hatten die Vöhrumer ohnehin nicht. Nach der schwierigen Vorbereitung mit wenig Training auf dem Platz müsse sein Team erst einmal wieder zu sich finden. „Das wird sich in den nächsten Wochen regulieren. Wir werden in der Aufstiegsrunde noch den einen oder anderen Punkt holen“, meinte der Vöhrumer Trainer.

Tore: 1:0 Thomas Erich (8.), 2:0, 3:0 Thorsten Erich (14., 44.), 4:0 Erik Plote (57.), 5:0, 6:0 Thorsten Erich (71., 75.).

TSV Wendezelle: Latzel – Schulze (66. Glaesmann), Walkemeyer, Ahlers, N. Plote – Timpe, Thomas Erich (72. Sanneh), E. Plote, Torsten Erich – N. Kamp, Schulz (75. Balke).

Arminia Vöhrum: Walther – Latzel, Siebert, Behrens, Zelder – Warmbold (46. Rögner), Lange, Hein (68. Soch), Nensel – Ritter, Janke (46. Schmerse).

Von Nico Schwieger