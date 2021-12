Thorsten Erich trifft am häufigsten, aber Leo Grigorjan trifft immer

Kreis Peine

Welcher Fußballer hat wie oft getroffen? Die PAZ zieht im Wettbewerb um den Sparkassen-Torjägercup Bilanz für den ersten Saisonabschnitt im Jahr 2021. Trotz Coronapause haben die Peiner Fußballer das Toreschießen nicht verlernt. Am häufigsten getroffen hat Wendezelles Stürmer Thorsten Erich. Er füllt beim Bezirksligisten die Lücke, die der verletzungsbedingte Ausfall von Stürmer Markus Reiff gerissen hat. Eine Torgarantie bringt Obergs Leonid Grigorjan mit. Er traf in jedem der bisherigen Saison-Punktspiele.

Bezirksebene

20 Tore: Thorsten Erich (Wendezelle).

12 Tore: Yannick Könnecker (SV Lengede).

9 Tore: Marko Milicevic (Arminia Vöhrum).

8 Tore: Julian Rode (Groß Lafferde), Fisnik Kajolli (Arminia Vechelde).

7 Tore: Niclas Kamp (TSV Wendezelle).

5 Tore: Justin Folchmann (SV Lengede)

4 Tore: Felix Schulz, Thomas Erich (beide TSV Wendezelle), Alexander Künne (SV Lengede).

Kreisliga

8 Tore: Leonid Grigorjan (Oberg).

7 Tore: Domenic Casavecchia (Broistedt).

6 Tore: Tobias Voges (Sonnenberg), Fabian Müller (Sonnenberg), Danny Ahrens (Stederdorf), Marian Didzoleit (Lengede II).

5 Tore: Ersin Arayici (Bosporus), Julian Olbrich (Schwicheldt).

1. Kreisklasse

10 Tore: David Lieckfeldt (TSV Marathon Peine).

7 Tore: Patrik Frühling (Bültener SC).

6 Tore: Kevin Herrmann (Handorf), Hendrik Filbrandt (Wipshausen), Jonas Bäthge (Bülten).

5 Tore: Tim Brennecke, Peter Reinecke (beide Wipshausen), Timo Frenzel (Clauen/Soßmar), Marvin Mühl (Woltwiesche II), Tobias Mende (Adenstedt), Oliver Zenge (Pfeil Broistedt II), Dilovan Khudeda (Marathon).

Mannschaftswertung

66 Tore: TVJ Abbensen (3. Kreisklasse).

59 Tore: SV Lengede III (3. Kreisklasse).

51 Tore: TSV Wendezelle (Bezirksliga)

47 Tore: Marathon III (3. Kreisklasse), Grün-Weiß Vallstedt (3. Kreisklasse).

36 Tore: TSV Meerdorf 2. Kreisklasse).

34 Tore: Viktoria Ölsburg (2. Kreisklasse).

33 Tore: SV Lengede (Landesliga), TSV Denstorf II (3. Kreisklasse).

Schon gewusst, dass...

...der Lengeder Yannick Könnecker in der Landesliga genauso oft doppelt traf, wie er „nur“ ein Tor geschossen hat? In vier Hinrunden-Partien traf er einfach, in vier Spielen doppelt.

...der Vöhrumer Marko Milicevic auf bisher drei Doppelpacks gekommen ist?

...Wendezelles Top-Torjäger Thorsten Erich nur in zwei von 13 Spielen nicht getroffen hat? Am 8. Spieltag gegen Arminia Vechelde und am 12. (beziehungsweise 2. Spieltag der Meisterrunde) gegen Teutonia Groß Lafferde ging er leer aus. Dafür erzielte er diese Saison gleich sechs Doppelpacks.

...der Oberger Leo Grigorjan eine hundertprozentige Torgarantie mitbringt? Der Fortuna-Stürmer hat in allen Punktspielen getroffen, in zweien sogar doppelt. Nur am ersten Spieltag blieb er ohne Tor – kein Wunder, denn der TSV Edemissen trat nicht an.

...in der Kreisliga den Sonnenbergern Björn Bendrick und Fabian Müller sowie dem Stederdorfer Danny Ahrens Dreierpacks gelungen sind. In der Bezirksliga schaffte das der Groß Lafferder Julian Rode. In der 1. Kreisklasse schossen drei Tore in einem Spiel Jonas Bäthge und Patrik Frühling vom Bültener SC, Kevin Herrmann (Adler Handorf), Peter Reinecke (TSV Wipshausen) und David Lieckfeldt (TSV Marathon Peine). Letzterem gelangen am vierten Spieltag gegen Germania Blumenhagen sogar fünf Tore.

Von Sönke Rathje