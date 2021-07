Testspiele und Turniere mit Peiner Teams an diesem Wochenende

Kreis Peine

Ein umfangreiches Testspielprogramm erwartet die Peiner Fußballer an diesem Wochenende – und einige Turniere. Schon an diesem Freitag treffen Arminia Vechelde und TSV Sonnenberg im Gemeindepokal aufeinander, beim Bültener Turnier stehen sich der gastgebende BSC und der VfL Woltorf gegenüber. Arminia Vöhrum testet am Sonntag gegen Adler Hämelerwald.

Bültener Turnier

Freitag, 19 Uhr, 1. Halbfinale:

Bültener SC – VfL Woltorf

Hohenhamelner Gemeindepokal

Samstag, 16 Uhr, in Equord:

TSV Clauen/Soßmar – Herta Equord

Vechelder Gemeindepokal

Freitag 17.30 Uhr, Vechelde:

AH: Arminia Vechelde – GW Vallstedt

Freitag, 19 Uhr:

Arminia Vechelde – TSV Sonnenberg

Turnier in Lebenstedt

Freitag, 18 Uhr:

Fortuna Lebenstedt – SV Lengede

Freitag, 19.30 Uhr:

VfL Salder – BSC Acosta

Samstag, 14 Uhr:Spiel um Platz 3

Samstag, 16.30 Uhr:

Finale

Testspiele

Samstag, 14 Uhr:

MTV Wedtlenstedt – TuS Cremlingen II

Samstag, 15 Uhr:

TSV Dollbergen – HSC Hannover II

Samstag, 17 Uhr:

TVJ Abbensen – SSV Plockhorst

Samstag, 18 Uhr:

TSV Eixe II – Herta Equord II

Sonntag, 11 Uhr:

Viktoria Woltwiesche – Germania Lamme II

Sonntag, 12.30 Uhr:

TSV Dungelbeck II – Eintracht Braunschweig IV

Sonntag, 13 Uhr:

VfB Peine – SC Vorwerk Celle

TSV Denstorf – TSV Timmerlah II

Adler Handorf – SV Bosporus

Sonntag, 14 Uhr:

TSV Essinghausen – Herta Equord

Sonntag, 15 Uhr:

Arminia Vöhrum – Adler Hämelerwald

TSV Dungelbeck – SV Wacker Wense

SG Rosenthal/Schwicheldt – TV Klein Ilsede

SpVgg Groß Bülten – BSC Bülten II

BW Schmedenstedt – Viktoria Ölsburg

VfL Woltorf – Teutonia Groß Lafferde

VTU Groß Ilsede – Teut. Groß Lafferde II

Germania Barbecke -SG Steinlah/Haverlah

SV Lengede II – TSV Münstedt

MTV Eddesse – SC United

TSV Sievershausen – TSV Kirchrode

TSV Arpke – TSV Marathon Peine

Sonntag, 16 Uhr:

VfB Peine II – TSV Eixe

Von Matthias Preß