Sonnenberg unterliegt Lehndorf 1:4, Andy Bresch verlängert

In Sonnenberg entsteht derzeit etwas, da ist sich Trainer Andy Bresch sicher. Er will das Projekt mit der Mannschaft weiter angehen und den TSV in die Bezirksliga bringen. Dafür hat er seinen Vertrag beim Tabellenführer der Kreisliga B verlängert. Außerdem steckt das Team mitten in der Rückrunden-Vorbereitung und hat bereits das zweite Testspiel absolviert.