SV Lengede will in Südniedersachsen der Statistik trotzen

Landolfshausen

„Statistiken sind dazu da, um sie auszubessern“, sagt Dennis Kleinschmidt, Trainer des Fußball-Landesligisten SV Lengede selbstbewusst. Gemeint ist die Bilanz der Lengeder in Auswärtsspielen beim TSV Landolfshausen, mit dem der Verein seit seinem Aufstieg im Jahr 2015 so seine Probleme hatte. Vier der fünf Auswärtsspiele verloren die Lengeder, das einzige siegreiche Aufeinandertreffen fand im November 2018 stand – allerdings im benachbarten Seulingen.

TSV Landolfshausen/Seulingen – SV Lengede (Sonntag, 14.30 Uhr). Mit den Fußballern aus dem Nachbarort machen die Landolfshausener seit 2018 gemeinsame Sache. Auch am Sonntag soll in Seulingen gespielt werden. „Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst. Wir müssen bis an die Grenze gehen“, sagt Kleinschmidt. „Nichtsdestotrotz wollen wir gewinnen und oben dranbleiben.“

Die Landolfshausener haben bisher erst eines ihrer sieben Spiele gewinnen können und stehen auf Platz 14, der am Ende der Saison den Abstieg in die Bezirksliga bedeuten würde. Gegen den BSC Acosta feierten die Südniedersachsen einen 2:1-Erfolg, zusätzlich gab es zwei Remis gegen den SC Hainberg (12.) und Germania Lamme (15.). „Die machen es aber seit Jahren gut“, merkt der Lengeder Trainer Dennis Kleinschmidt an.

Der TSV agiere stets aus einer defensiven Grundordnung heraus. Sie schlagen den Ball nach vorne und gehen auf die zweiten Bälle. „Sie haben auch ein paar gute Kicker“, weiß der SVL-Coach, der sich noch an den Erfolg von 2018 gegen Landolfshausen erinnert: „Damals sind wir erst 20 Minuten vor dem Anpfiff angekommen. Man muss immer schauen, wie man durchkommt.“ Später hatten Marc Omelan und Stefan Kleinschmidt die Tore erzielt.

Beide sind nicht mehr beim SV Lengede, der an diesem Wochenende einige Personalprobleme hat. „Wir wissen erst am Sonntag, wer alles in den Bus steigen wird“, sagt Dennis Kleinschmidt. Hinter dem Einsatz einiger Spieler stünden Fragezeichen. So etwa bei Alexander Künne, der gegen Vahdet Braunschweig zwei Tore erzielte, aber einen Schlag auf den Fuß abbekommen hatte. „Er hat unter der Woche nicht trainiert.“

Neben den länger verletzten Akteuren fehlt auch Justin Folchmann, Christian Lemke ist am Wochenende im Kurzurlaub, Andre Beuster ist fraglich und Leon Hoffmann war unter der Woche erkältet. Wieder im Kader stehen Nick Henke und Florian Wendt. Einen Rückschlag erlitt dagegen der Lengeder Kapitän Daniel Kudlek, dessen Verletzung beim Aufwärmen vor dem Vahdet-Spiel erneut aufbrach. „Für ihn tut es mir einfach leid“, bedauert Trainer Kleinschmidt.

Von Lukas Everling