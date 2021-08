Rote Karte kostet Vöhrum den Sieg: Vechelde trifft erst spät zum 1:1

Vöhrum

Es ist die Schlüsselszene des Spiels zwischen den beiden Arminia-Teams. Nach einem taktischen Foul von Vecheldes Nico Grigoleit revanchierte sich der Vöhrumer Lukas Nensel mit einem beherzten Schubser zu Boden – und sah dafür die Rote Karte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte seine Mannschaft alles im Griff, nach der Pause sogar noch einen Gang hochgeschaltet. Am Ende ärgerten sich die Hausherren über zwei verschenkte Punkte gegen über weite Strecken schwache Vechelder. Die hatten in der 89. Minute noch einen Eckball zum Ausgleich genutzt.

Arminia Vöhrum – Arminia Vechelde 1:1 (1:0). Dabei gehörte die erste große Chance dieses Spiels den Gästen. Den Schuss von Bendix Wilkner parierte der Vöhrumer Keeper Yannick Walther aber glänzend. In der Folge übernahmen die Vöhrumer die Kontrolle. Mit ihrer Dreierkette hatten sie im Mittelfeld die Überzahl und die Vechelder ließen sie die Bälle nach Belieben auf die Außen verteilen. Immer wieder brachen die Hausherren auf den Außen durch, ehe allerdings ein Vechelder die Flanke in der Mitte klären konnten.

In der 40. Minute waren sie dann aber machtlos. Eine Flanke aus dem Halbfeld landete bei Stürmer Marko Milicevic, der sich den Ball erst mit der Hacke und mit einem zweiten Kontakt in der Luft selber in den Strafraum legte und die Führung erzielte.

„Wir haben in der ersten Hälfte im Zentrum nicht gut gestanden. Dadurch hatten die Gegner extrem viele Räume“, hadert der Vechelder Stürmer Marc Omelan. Und in der zweiten Hälfte ging es genau so weiter. Trotz einsetzenden Regens behielten die Vöhrumer die Oberhand. Sie hatten dreimal die Chance, auf einen zweiten Treffer, doch in allen drei Situationen kullerte der Ball schließlich am linken Pfosten des Vechelder Tores vorbei.

Und auch nach der unnötigen Roten Karte steckten die Vöhrumer nicht auf – ein Unterschied war nicht zu bemerken. Vöhrums Coach Nils Könnecker zum Platzverweis: „Ich weiß, dass das ein Reflex war. Aber das darf im Teamsport so nicht passieren. Wir waren klar besser als Vechelde und hätten ohne die Rote Karten bestimmt das zweite Tor gemacht“, hadert Könnecker nach dem Spiel.

Die Vechelder ließen in diesen letzten 25 Minuten kaum noch Torgefahr aufkommen, einzig bei zwei späten Eckbällen. Die drei Nachschüsse der ersten Ecke wehrte Vöhrum mit gemeinsamer Kraft ab. Bei der zweiten stand Fisnik Kajolli im Fünfmeterraum völlig frei und erzielte den an diesem Tag schmeichelhaften Ausgleich der Vechelder. „Gegen so eine kämpferische Truppe ist es schwer“, sagt Vecheldes Marc Omelan. „Es ist ein glücklicher Punkt für uns.“

Tore: 1:0 Marko Milicevic (40.), 1:1 Fisnik Kajolli (89.).

Vöhrum: Walther – Soch, Kaiser, Weihe (77. Hermanski) – Nensel, Lange, Siebert (80. Hein), Kaisers – Warmbold (75. Tomalik), Schmerse (74. Behrens) – Milicevic (80. Zelder).

Vechelde: Steinert – Grigoleit, Mey, Bock, Maurach (58. Schell) – Kröhnert (45. Krenz), Leiser (45. Moldenhauer) – Fidan Kajolli (58. Fisnik Kajolli), Bacaksiz, Wilkner – Omelan.

Von Lukas Everling