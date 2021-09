Reichlich Tore in den 3. Kreisklassen-Staffeln

Kreis Peine

Welcher Fußballer hat wie oft getroffen? Die PAZ verfolgt im Wettbewerb um den Sparkassen-Torjägercup regelmäßig den Stand bei den besten Torschützen aus dem Kreis Peine in der Landes- und Bezirksliga, Kreisliga und 1. Kreisklasse. Aufgeführt wird auch, welche Teams am meisten getroffen haben. In dieser Wertung kommen die erfolgreichsten Mannschaften aus der 3. Kreisklasse.

Bezirksebene

8 Tore: Thorsten Erich (Wendezelle).5 Tore: Marko Milicevic (Arminia Vöhrum).4 Tore: Yannick Könnecker (SV Lengede), Fisnik Kajolli (Arminia Vechelde).

Kreisliga

6 Tore: Domenic Casavecchia (Broistedt).5 Tore: Leonid Grigorjan (Oberg), Tobias Voges, Fabian Müller (beide Sonnenberg), Danny Ahrens (Stederdorf).3 Tore: Dominik Seidel (Woltorf), Maurice Ewald (Eixe), Stefan Moock (Vechelde II).

1. Kreisklasse

8 Tore: David Lieckfeldt (Marathon).5 Tore: Tobias Mende (Adenstedt).4 Tore: Oliver Zenge (Broistedt II).3 Tore: Marvin Mühl (Woltwiesche II), Leon Hülsen (Broistedt II), Tim Seidel (Plockhorst), Clemens Langeheine (Edemissen II), Tim Brennecke (Wipshausen).

Mannschaftswertung

28 Tore: SV Lengede III

3. Kreisklasse).27 Tore: TVJ Abbensen

3. Kreisklasse).23 Tore: TSV Meerdorf

2. Kreisklasse).22 Tore: TSV Wendezelle

Bezirksliga).21 Tore: SSV Plockhorst III

3. Kreisklasse)

Schon gewusst, dass...

es in der Kreisliga mächtig müllert? Der Sonnenberger Fabian Müller schraubte am Wochenende sein Gesamt-Torkonto durch einen Treffer gegen den SV Lengede II auf fünf hoch, der Schwicheldter Niklas Müller traf gegen Equord und hat insgesamt vier Tore erzielt.

in der 3. Kreisklasse die torgierigsten Teams kicken? Unter den fünf bisher erfolgreichsten Teams in der Mannschaftswertung sind drei aus dieser Klasse. In der Nordstsaffel sind bisher 6,3 Tore pro Spiel gefallen, in der Südstaffel 6,5 – in der Staffel Mitte allerdings „nur“ 4,7.

der TSV Marathon in seinen zwei Saisonspielen noch kein Tor kassiert hat? Dafür hat der vom VfB Peine zum TSV gewechselte David Lieckfeldt aber schon acht geschossen.

Von Sönke Rathje und Matthias Preß