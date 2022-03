Peiner Teams kassieren zum Auftakt Niederlagen

Kreis Peine

Arminia Vöhrum und der TSV Wendezelle sind schlecht in die Punktspiele der Meisterrunde der Bezirksliga gestartet. Während die Arminen in Braunschweig unter die Räder kamen, gab der TSV noch eine Führung aus der Hand.

BSC Acosta II – SV Arminia Vöhrum 6:1 (4:0). Bei der Mannschaft von Nils Könnecker passte am Sonntag nicht viel zusammen. Verletzungs- und coronabedingt mit nur 13 Spielern und ohne etatmäßigen Innenverteidiger reisten seine Vöhrumer zum Auftaktspiel nach Braunschweig, das eigentlich ein Heimspiel gewesen wäre. Da die städtischen Plätze noch gesperrt sind, tauschten die Teams das Heimrecht.

Beim BSC Acosta wurde auf Kunstrasen gespielt – ein großer Vorteil für den Arminia-Gegner, wie Könnecker erklärte: „Dieser Gefahr waren wir uns bewusst.“

Trotz der deutlichen Niederlage nimmt der Coach auch etwas Positives mit. Die Vorbereitung sei wegen der andauernden Platzsperrung alles andere als optimal gelaufen, „jetzt konnten wir endlich mal wieder Fußball spielen, darüber bin ich froh. Fünf Wochen nur durch Vöhrum zu laufen, hat mit Bezirksliga-Fußball nicht viel zu tun“, monierte er. „Wir müssen wieder auf den Platz und mit dem Ball trainieren, dann kommt die Qualität wieder zurück. In der aktuellen Situation bin ich heilfroh, dass wir nicht in die Abstiegsrunde müssen.“

Die Partie startete eigentlich nicht schlecht für die Vöhrumer. Marko Milicevic tauchte zweimal alleine vor dem BSC-Keeper auf, nutzte die Chancen aber nicht. Dann schlug Acosta zu – insgesamt viermal bis zum Pausenpfiff. „Wir haben zu viele Fehlpässe im Spiel nach vorne fabriziert und Acosta als Umschaltmannschaft zu oft eingeladen“, erklärte Könnecker. Nach einem weiteren Gegentreffer war es Milicevic, der kurz vor Schluss „mit seiner fünften Großchance“ nach Vorlage von Tobias Zelder den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:5 erzielte (85.).

Vöhrum: Walther- Hojar (64. Rögner), Lange, Siebert – Hermanski (66. Latzel), Warmbold, Zelder, Nensel – Milicevic, Ritter, Janke.

MTV Hondelage – TSV Wendezelle 3:2 (1:1). Einen bitteren Nachmittag erlebte der TSV, der mit Torwart-Neuzugang Torben Bussek auflief. Allerdings hatte Wendezelle über weite Strecken die Oberhand behalten. Doch in der Schlussphase gab das Team noch die 2:1-Führung aus der Hand.

Nach dem Führungstreffer durch Stürmer Felix Schulz (8.) glich der MTV in der 25. Minute aus. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen“, erklärte Wendezelles Co-Trainer Christian Kamp. Seine Mannschaft kam besser aus der Kabine. Erik Plote traf nach dem Wiederanpfiff zur erneuten Führung (48.). „Das war ein schöner Schuss aus etwa 25 Metern“, lobte Kamp.

Dass der TSV dennoch ohne Punkte nach Hause fahren musste, lag an der unsortierten Abwehrkette. „Wir haben bei beiden Gegentreffern hinten sehr ungeordnet gestanden“, erklärte der Co-Trainer die beiden späten Gegentore in der 80. und 88. Minute. Nach vorne sei aber auch nicht mehr viel gegangen. „Man muss zugeben, dass Hondelage am Schluss der zweiten Halbzeit klar das Spiel bestimmt hat. Aber am Ende ist das natürlich auch irgendwo unglücklich gelaufen“, sagte Kamps.

Wendezelle: Bussek – Glaesmann, Walkemeyer, Ahlers, N. Plote – Timpe, Ohmes, E. Plote, Thorsten Erich – O. Kamp (86. Schwan), Schulz (86. N. Kamp).

Von Nico Schwieger