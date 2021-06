Opas Roséwein oder deutsches Bier? Olivier steht zwischen den Fronten

Sonnenberg

Frederick Olivier will das Spiel der deutschen Nationalmannschaft heute gegen Frankreich mit einem Bier in der Hand beginnen – könnte nach dem Spiel gegen den amtierenden Weltmeister und das Geburtsland seiner Mutter aber zum Glas Roséwein wechseln. „Wenn Frankreich gewinnt, wollen wir zumindest virtuell mit unserer Familie drüben anstoßen“, erklärt der Fußballobmann des TSV Sonnenberg. Wenn Deutschland allerdings gewinnt, „dann schicke ich wohl nur ein Selfie mit einem Bier in der Hand in unsere Whats-App-Gruppe“, sagt der 32-Jährige. Doch für welche Nation schlägt sein Herz wirklich?

Geboren wurde Frederick Olivier in Deutschland, wuchs in Sonnenberg auf und wohnt seit seinem Auszug aus seinem Elternhaus in Braunschweig. Mit Umzügen kennt sich seine Mutter aus, die gebürtig aus Lille im Norden Frankreichs kommt – der Stadt mit dem amtierenden französischen Fußball-Meister. „Durch den Beruf meines Opas ist sie aber mindestens zehnmal umgezogen“, berichtet Olivier.

Bis es seine Mutter für das Lehramts-Studium später sogar nach Deutschland zog. „Dann hat sie meinen Vater kennengelernt. Später war sie dann viele Jahre Französisch-Lehrerin“, erklärt der Sonnenberger, dessen Familie im Nachbarland größer sei, als in Deutschland. „Aber die wohnt überall im Land verstreut. In Lille lebt eigentlich keiner meiner Verwandten mehr.“

Gerne flachst er mit seinem Opa, der mittlerweile in Marseille in Südfrankreich wohnt. „Der ist glühender Anhänger von Olympique Marseille. Von ihm habe ich auch das Trikot geschenkt bekommen als ich 16 oder 17 war. Es passt noch, aber spannt ein bisschen. Da muss ich schon den Bauch einziehen“, sagt Frederick Olivier und lacht. Zusätzlich versorgt ihn sein Großvater stets mit dem in der Familie so beliebten Roséwein.

„In der Nähe gibt es ein tolles Weingut“, sagt Olivier. „Da ist mein Opa quasi seit Jahren ein Premium-Kunde. Und dann schickt er uns gerne ein paar Flaschen zu.“ Einmal pro Jahr Urlaub im Herkunftsland seiner Mutter zu machen und die Verwandten zu besuchen, gehört für den 32-Jährigen einfach dazu – auch wenn sein Französisch nicht makellos ist. „Meine beiden älteren Geschwister haben es noch etwas mehr gelernt. Bei mir hat es meine Mutter dann ein wenig schleifen lassen.“

Regelmäßigen Kontakt nach Frankreich hat der Sonnenberger Fußballobmann, der noch in der Reserve und der Alten Herren kickt, durch seine Arbeitsstelle bei einem deutschen Versicherer. „Einige Gemeinden und Städte in Frankreich sind über uns versichert. Als ein großes Unwetter auf Korsika war, hatten wir sehr viel zu tun“, erläutert der 32-Jährige, der sich eigentlich auf eine andere Stelle im Unternehmen beworben hatte. „Dann haben sie im Lebenslauf meine Französisch-Kenntnisse gesehen“, erinnert sich Frederick Olivier und lacht.

Von seinen Geschäftskontakten müsse er sich wohl einige doofe Sprüche gefallen lassen, wenn Deutschland das Europameisterschafts-Spiel gegen die Franzosen verliert. Er spricht zwar von einer „Win-Win-Situation“, wenn die beiden Nationen aufeinandertreffen, verrät aber auch: „Mein Herz schlägt schon eher für Deutschland. In den wichtigen Spielen bin ich aber doch sehr hin und hergerissen.“ Als Deutschland bei der WM 2014 die Franzosen im Viertelfinale (1:0) ausgeschaltet hat, jubelte er mit Torschütze Mats Hummels. „Ein 7:1 wie gegen die Brasilianer im Halbfinale hätte ich aber nicht vertragen.“

Für das erste Gruppenspiel der Deutschen tippt der Sonnenberger nun auf eine 1:3-Niederlage. Die Defensive der DFB-Elf sei nicht sattelfest genug, um gegen Kylian Mbappe, Karim Benzema und Co. zu bestehen. „Aber Deutschland ist für ein Tor gut.“ Beim Turnier traue er den Franzosen generell mehr zu, als der Mannschaft von Joachim Löw.

Von Lukas Everling