Oberg schießt die meisten Tore und kassiert die wenigsten

Oberg

Sieben Punktspiele, sieben Siege: Bei Fußball-Kreisligist Fortuna Oberg läuft’s. Trainer Hubert Meyer will mit der Mannschaft in die Bezirksliga aufsteigen und erwartet deshalb trotz dieser Erfolgsserie in der Rückserie noch eine Steigerung, wie er im PAZ-Wintercheck erläutert.

Meine Bilanz der Hinrunde: „Wir haben alle Punktspiele gewonnen, haben die meisten Tore geschossen und die wenigsten kassiert. Besser geht’s also kaum. Das hat mich gefreut. Allerdings müssen wir in der Chancenverwertung noch besser und kaltschnäuziger werden.“

Mein Spieler der Hinrunde: „Es sind eigentlich alle, das ganze Team. Weil alle verstanden haben, worum es geht. Alle haben gut und konzentriert gespielt.“

Mein Pechvogel der Hinrunde: „Das ist unser Torwart Anton Birjukov. Er ist ein guter zweiter Keeper, und er hat sich im Training schwer verletzt. Er brach sich das Wadenbein und riss sich das Syndesmoseband. Er ist operiert worden und befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung. Wie lange er ausfällt, ist aber noch nicht abzusehen.“

Mein Highlight der Hinrunde: „Da wir alle Punktspiele gewonnen haben, ist das schwer zu sagen. Ich würde wohl am ehesten das Spiel in Vechelde nennen, weil wir uns anfangs schwer getan haben. Wir haben uns aber gesteigert, haben uns mit Dominanz durchgesetzt und verdient 4:0 gewonnen.“

Meine Enttäuschung der Hinrunde: „Da ist zum einen die Enttäuschung aus der Abbruch-Saison zuvor über den Nicht-Aufstieg, die auch diese Saison noch angehalten hat. Hätte die Quotientenregel gegolten, wären wir in der Bezirksliga. Zum anderen ist es unser Kreispokal-Aus gegen den TSV Sonnenberg. Da hätten wir schon 3:0 führen müssen, haben aber unsere Chancen nicht genutzt, kassieren noch den Ausgleich und verlieren das Elfmeterschießen.“

Meine Erwartungen an die Rückrunde: „Dass sich die Mannschaft noch etwas steigert und wir das Finale um den Aufstieg gewinnen. Ich bin weit davon entfernt, Gegner zu unterschätzen. Aber ich bin optimistisch, dass wir das können. Die Mannschaft ist gefestigt.“

Die persönliche Zukunft: „Das hängt vom Verlauf der Rückserie und dem Aufstieg ab.“

Zugänge: „Keine. Allerdings trainiert Lucas Schönfeld, der Torwart unserer zweiten Mannschaft, regelmäßig bei uns mit. Wir wissen nicht, wie lange Anton Birjukov noch ausfällt, und mit Lucas haben wir einen guten zweiten Keeper.“

Abgänge: „Keine“

Von Matthias Press