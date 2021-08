Nur Remis: Kreisklassen-Favoriten schwächeln zum Auftakt

Kreis Peine

Stotterstart in der 1. Fußball-Kreisklasse: Während der Ball in Staffel B rollte, musste die A-Staffel wetter- und coronabedingt am ersten Spieltag noch zuschauen. Noch nicht rund lief der Ball allerdings für die Staffelfavoriten. Handorf, Plockhorst und Clauen/Soßmar mussten sich die Punkte mit ihren Gegnern jeweils teilen – der einzige Sieg des Tages gelang Wedtlenstedt: Der MTV gewann mit 2:1 in Bülten.

Staffel A

Die Schocknachricht erreichte Essinghausens Trainer Bayram Kaymak am frühen Freitagnachmittag: „Drei Spieler, die am Montag und Mittwoch beim Training waren haben mich informiert, dass sie krank seien und die Corona-Schnelltests positiv ausgefallen sind.“ Wann seine Mannschaft wieder gegen den Ball treten darf ist noch nicht klar. „Die drei Spieler haben am Montag einen Termin zum PCR-Test, aber auch unsere Mannschaft muss sich testen lassen, erst dann wissen wir, wie es weitergeht“, berichtete Kaymak. „Wichtig ist jetzt aber erst einmal, dass die Jungs schnell wieder gesund werden und sich keiner weiter angesteckt hat.“

Nicht Corona, sondern das Wetter sorgte für den Ausfall des Topspiels Marathon Peine gegen den TSV Wipshausen, sehr zum Bedauern von Marathons Co-Trainer Benjamin Weiß. „Das ist schon ärgerlich, wir hätten gerne gespielt. Schließlich hatten wir eine ordentliche Vorbereitung, aber das Wetter der letzten Tage hat das Spielen auf unserem Platz unmöglich gemacht.“ Ebenfalls ins Wasser gefallen ist die Begegnung zwischen Teutonia Groß Lafferde II und dem SV Germania Blumenhagen.

Staffel B

SG Rosenthal/Schwicheldt – Adler Handorf 1:1 (1:1). Jan-Hendrik Heuer im Tor der Hausherren hielt den Punkt fest und bekam dafür von Teambetreuer Danny Munzel ein Extra-Lob. „Er hat ein paar Mal sehr gut reagiert und uns den Punkt gerettet.“ Dabei sah es zunächst nach dem erwartet klaren Spiel aus. „Beim 0:1 haben wir schlecht verteidigt“, gestand Munzel, dessen Team kurz darauf jedoch nach einem Konter durch Dominique-Pascal Herzog den Ausgleich herstellte. „Handorf hatte insgesamt mehr vom Spiel, aber wir haben heute nach einer schwachen Vorbereitung unser bisher bestes Spiel abgeliefert und uns für eine engagierte und kämpferische Leistung belohnt. Daher ist der Punktgewinn sicher auch nicht unverdient.“

Tore: 0:1 Cario (21.), 1:1 Herzog (34.).

SSV Plockhorst – TSV Edemissen II 1:1 (0:1). Per Foulelfmeter rettete Tim Seidel dem SSV einen Punkt gegen seinen Ex-Verein. „Edemissen hat uns total überrascht. Die waren in der ersten Halbzeit extrem präsent und zweikampfstark, da mussten wir uns erst richtig in die Partie hineinkämpfen“, lobte SSV-Coach Lukas Schulze den Gegner. Im zweiten Durchgang entwickelte sich dann eine muntere Partie. „Wir hatten dann die Kontrolle und die klareren Chancen. Edemissen blieb aber bis zum Ende über Konter gefährlich, sodass es ein leistungsgerechtes Ergebnis war.“

Tore: 0:1 Beinsen (6.), 1:1 Seidel (75.).

TSV Clauen/Soßmar – Viktoria Woltwiesche II 2:2 (1:0). Ein unglückliches Eigentor der Woltwiescher vereitelte den Auswärtserfolg. „Das waren zwei unterschiedliche Halbzeiten“, sagte Clauen/Soßmars Trainer Sebastian Schütz. Während die Hausherren in Führung gingen, nutzen die Gäste im zweiten Durchgang zwei Standardsituationen zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung eiskalt aus. „Am Ende haben wir zwar Glück, aber aufgrund unseres deutlichen Chancenplus geht das Unentschieden in Ordnung“, meinte Schütz.

Tore: 1:0 Klein (22.), 1:1 Mühl (46.), 1:2 Motzko (65.), 2:2 Eigentor (90.).

Bültener SC – MTV Wedtlen-stedt 1:2 (1:1). Bültens Mannschaftssprecher Kai Ulbrich sah eine unnötige Niederlage seines Teams: „Wir hatten viele Ausfälle zu verzeichnen. Das hat man uns aber nicht angemerkt. Wir haben aber in der Anfangsphase unglaublich viele Topchancen liegen lassen – da hätten wir schon komfortabel führen können.“ Stattdessen trafen die Gäste aus dem Nichts mit einem Nachschuss von Daniel Heil (35.). Zwar hielt die Führung nicht lange, jedoch sorgte der in Halbzeit zwei einsetzende Starkregen für ein zerfahrenes Spiel. Erst als die Hausherren ihre Offensivbemühungen wieder erhöhten fiel dann auch der Treffer – jedoch erneut durch Daniel Heil für die Gäste. „Wir haben dann noch mal alles nach vorne geworfen, für ein Tor hat es aber nicht mehr gereicht“, bedauerte Ulbrich.

Tore: 0:1 Heil (35.), 1:1 J. Bäthge (40.), 1:2 Heil (70.).

Von Sönke Rathje