Mit schweren Beinen ausgeschieden: Groß Lafferde verliert 0:1

Gross Lafferde

Mit einem kleinen Trainingslager in den Beinen hat dem SV Teutonia Groß Lafferde letztlich ein wenig die Kraft gefehlt. Dennoch musste sich das Team von Trainer Oliver Hilger im Fußball-Bezirkspokal dem klassenhöheren KSV Vahdet Salzgitter aus der Landesliga nur knapp geschlagen geben. Mit einer Einzelaktion hatten die Gäste das Spiel entschieden.

Teutonia Groß Lafferde – KSV Vahdet Salzgitter 0:1 (0:0). „Dieses Jahr hat sich niemand verletzt, das ist schön“, freut sich der Teutonia-Coach mit Blick auf die letztjährige Seuche der Teutonia im Bezirkspokal. Damals hatte die Teutonia nach der ersten Runde im Bezirkspokal doch einige Ausfälle zu beklagen.

Auch mit dem Spiel und der Leistung seiner Mannschaft war Oliver Hilger zufrieden: „Man hat keinen Klassenunterscheid gesehen. Meine Jungs haben eine gute Leistung abgeliefert, sich ordentlich reingehängt und vernünftig präsentiert.“

Das einzige Tor des Spiels durch Vahdets Hüseyin Demir war nach einer Einzelaktion gefallen. „Bei der haben wir aber, um ehrlich zu sein, auch nicht so gut gestanden“, hadert Trainer Oliver Hilger. Die fehlende Spritzigkeit sei an diesem Tag bei den Teutonen das einzige Manko gewesen. Das sei allerdings kein Wunder, hatte die Teutonia an diesem Wochenende bereits sechs Trainingseinheiten am Lafferder Busch absolviert. „Wir haben ein kleines Trainingslager veranstaltet, jetzt sind wir in einem guten Fitnesszustand für das Spiel in der nächsten Woche“, sagt Hilger. Zum Auftakt in der Bezirksliga trifft die Teutonia auf den VfB Peine.

Tor: 0:1 Hüseyin-Ömer Demir (61.)

Groß Lafferde: Stark – Paszkowski (79. Röhrbein), Jannis Paul (79. Nimke), Sebastian Staats (66. Schimpf), Youssef, Tigranyan, Rode (61. Tim Paul) , Röcken, Harms, Burgdorf, Henrik Mücke (66. Luca Paul).

Von Henri Klein