Mit größerem Kader läuft es bei der SG Adenstedt wieder

Adenstedt

Eine echte Horrorsaison erlebten die Adenstedter Fußballer in der vergangenen Spielzeit. In 16 Partien der 1. Kreisklasse gewannen sie nur einmal, spielten viermal Remis und verloren elf Spiele. Nur durch den Abbruch der Saison entging das Team dem Abstieg und zeigte nun in den ersten vier Begegnungen der neuen Serie einen gänzlich anderen Trend. Die Adenstedter stehen im Mittelfeld der Tabelle. Die Ziele für die Rückrunde, und warum sein Spieler der Hinrunde gleichzeitig der Pechvogel ist, das erklärte SGA-Trainer Markus Winkler im PAZ-Wintercheck.

Meine Bilanz der Hinrunde: „Bis auf das 2:7 gegen Groß Lafferde II war eigentlich alles ganz gut. Wir sind in diesem Jahr mit einem kompletten Kader gestartet – und das hat man auch gemerkt. In der vergangenen Saison hatten wir sehr viele Verletzte und standen deshalb weit unten.“

Anzeige

Mein Spieler der Hinrunde: „Das ist bei vier Spielen schwierig, aber für mich wäre das Niklas Riedel. Er könnte noch in der A-Jugend spielen, hat sich bei uns aber gut angeboten. Er ist der einzige der vier A-Jugendlichen, der sich als Stammkraft etablieren konnte. Er ist technisch sehr stark.“

Mein Pechvogel der Hinrunde: „Das ist auch Niklas Riedel, weil er eben in der Vorbereitung so stark war und gut gestartet ist, dann aber ein paar Probleme mit dem Hüftbeuger hatte.“

Mein Highlight der Hinrunde: „Das Spiel gegen Wipshausen war ein Highlight wegen der guten Einstellung. Da haben wir kämpferisch überzeugt und sind mit einem 5:3-Sieg gut in die neue Saison gestartet. Das war wichtig für uns.“

Meine Enttäuschung der Hinrunde: „Dass wir gegen Groß Lafferde II nach zwei Siegen bereits zu euphorisch waren und dachten, dass es einfach so weiter laufen würde. Lafferde war eigentlich nicht gut gestartet und wir hatten in dem Spiel die ersten Chancen – gehen aber nicht in Führung. Sie haben uns ausgekontert und mit dem 7:2 auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.“

Meine Erwartung an die Rückrunde: „Die wird vermutlich nicht vor April beginnen. Aber wir wollen uns in der Mitte etablieren. Einen stabilen Mittelfeld-Platz haben wir uns schon vor der Saison zum Ziel gesetzt und ich denke, dass wir drei Teams hinter uns lassen können. Gegen die drei Mannschaften vor uns sind das so 50/50-Dinger. Wir wären mit Platz vier zufrieden.“

Meine persönliche Zukunft: „Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, weil wir die Entwicklung abwarten wollen. Ich bin auch im Vorstand tätig und werde dem Verein auf jeden Fall treu bleiben – ob als Trainer, das wird sich zeigen.“

Zu- und Abgänge: „Kevin Dohm kommt vom TSV Söhlde. Letztes Jahr hat er noch mit dem TSV Marathon Peine gegen uns gespielt. Abgänge gibt es keine.“

Von Lukas Everling