Mit einem Kracher zum Auftakt: Erste Runde im Kreispokal ausgelost

Kreis Peine

Sonnenberg gegen Oberg – was im kommenden Sommer der Kracher in der Relegation zur Bezirksliga werden könnte, bekommen die Fans nun schon in der ersten Runde des BraWo-Pokals zu sehen. Günter Brand, Leiter des Spielausschusses im Fußballkreis, zog diese attraktive Partie und drei weitere Kreisliga-Duelle aus dem Lostopf. Auch zwei der Topteams aus der 1. Kreisklasse treffen gleich in der ersten Runde aufeinander.

Die Kreisliga-Duelle: Für vier Kreisligisten ist die Doppelbelastung von Liga und Pokal bereits nach der ersten Begegnung vorüber. Neben den beiden Top-Teams aus Sonnenberg und Oberg treffen Eixe und Equord, Münstedt und der SV Bosporus, sowie Woltorf und Edemissen in der ersten Runde aufeinander. „Das Feld der Kreisligisten wird sich lichten“, sagt auch Friedhelm Bronn vom Fußballkreis. Nicht nur wegen der vier direkten Duelle: Von den 13 Kreisligisten, die im Pokal antreten, sind bei der Auslosung zehn im oberen Teil des Turnierbaums gelandet. Lediglich der SSV Stederdorf und der TSV Dungelbeck sind in der unteren Hälfte und gehen damit den größeren Brocken aus dem Weg.

Die weitesten Anreisen: Von Nordost bis nach Südwest – Germania Blumenhagen hat es erwischt, denn das Team aus der 1. Kreisklasse muss durch einen Großteil des Kreisgebietes fahren, um zur Erstrunden-Partie nach Hohenhameln zu gelangen. Immerhin 26,3 Kilometer beträgt diese Strecke. Hätte der gastgebende TSV sein Team nicht vor der Saison aus der Kreisliga zurückgezogen, hätten die Hohenhamelner diese Fahrt auf sich nehmen müssen – das klassenniedrigere Team hat nämlich stets Heimrecht. Der TSV Rot-Weiß Schwicheldt muss bis zum Sportplatz des ambitionierten TSV Denstorf immerhin 21,2 Kilometer zurücklegen.

Nachbarschaftsduelle: Eine gemeindeinterne Begegnung gibt es nur ein einziges Mal. Erst an letzter Stelle wurden der TSV Marathon und die Adler Handorf gezogen, die beide aus dem Peiner Stadtgebiet stammen. Mit nur 4,5 Kilometern zwischen den beiden Sportplätzen ist das die Begegnung, mit der kürzesten Anreise – und ein echtes Topspiel ist es auch: Marathon wird von vielen als der absolute Favorit in der 1. Kreisklasse A angesehen. Die Adler gehören zu den Top-Teams der B-Staffel. Mit dem Fahrrad könnte auch der TSV Wipshausen anreisen. Das Team aus der 1. Kreisklasse muss im 5,5 Kilometer entfernten Neubrück antreten.

Die unterklassigen Mannschaften: Lediglich in der Partie zwischen Grün-Weiß Vallstedt und der VT Union Groß Ilsede treffen zwei Teams von unterhalb der 1. Kreisklasse aufeinander. Viele Vereine aus den beiden unteren Ligen des Kreises Peine befinden sich im unteren Turnierbaum. Einige von ihnen können frühestens im Viertelfinale auf einen Kreisligisten treffen. „Dazu kommt: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“, sagt Peines Fußballchef Hans Herrmann Buhmann.

Der Zeitplan im Kreispokal

Die erste Runde des BraWo-Kreispokals ist ausgelost und hält die folgenden Partien für die erste Runde parat.

1. Runde: Sonntag, 12. September

TSV Denstorf – Rot-Weiß Schwicheldt

MTV Duttenstedt – MTV Wedtlenstedt

RW Groß Gleidingen – Pfeil Broistedt

TuS Fortuna Oberg – TSV Sonnenberg

TSV Eixe – SV Herta Equord

TSV Bodenstedt – TB Bortfeld

TSV Münstedt – SV Bosporus Peine

VfL Woltorf – TSV Eintracht Edemissen

SV Wacker Wense – SSV Plockhorst

TSV Hohenhameln – Germania Blumenhagen

SV Neubrück – TSV Wipshausen

TSV Meerdorf – TSV Dungelbeck

SC United – SSV Stederdorf

GW Vallstedt – VT Union Groß Ilsede

Viktoria Ölsburg – TSV Clauen/Soßmar

TSV Marathon Peine – Adler Handorf

Das Achtelfinale findet erst im kommenden Jahr statt. Am Sonntag, 10. April 2022 trifft der Sieger aus Spiel 1 auf den Sieger aus Spiel 2 und so weiter.

Das Viertelfinale mit den letzten acht Mannschaften findet am Sonntag, 1. Mai 2022, statt.

Das Halbfinale wird unter Flutlicht ausgespielt. Am Mittwoch, 25. Juli 2022, werden die beiden Finalisten ermittelt.

Das Endspiel um den BraWo-Kreispokal findet ist für das Wochenende des 4./5. Juni 2022 angesetzt.

Von Lukas Everling