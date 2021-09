Mit einem Hattrick: Simon Zimmermann wird zum Derbyhelden

Region Hannover

Der TSV 03 Sievershausen setzte sich am Wochenende spät gegen die Adler Hämelerwald durch und zog in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga 5 in Hannover am Konkurrenten vorbei. Der TSV Dollbergen schlitterte haarscharf an einer Überraschung vorbei.

SV Adler Hämelerwald – TSV 03 Sievershausen 2:4 (2:1). „Die bessere Sturmreihe hat gewonnen“, meint Adler-Coach Peter Wedemeyer nach dem umkämpften Derby. Tanis Driesen brachte die Gäste in Führung (6.), bevor Tjard Marx per abgefälschtem Freistoß (17.) und Philipp Geyer per Elfmeter (40.) die Partie vor der Halbzeit drehten. „Es war ein typisches Derby. Meine Mannschaft hat aber immer dagegengehalten und trotz Rückstand an sich geglaubt“, sagt TSV-Trainer Matthias Salzmann. Sievershausens Stürmer Simon Zimmermann, der mit einem Veilchen unter dem rechten Auge einen späten Hattrick erzielte (76., 85., 90.+2), sorgte für den Sievershäuser Sieg. „Simon hat sich zum überragenden Spieler des Derbys geschossen“, lobt Salzmann, dessen Keeper Alexander Dreyer in der 89. Minute noch mit einer Glanzparade den 3:3-Ausgleich der Hämelerwalder verhinderte.

Adlers Torwart Marcus Hensel verletzte sich beim letzten Gegentor am Knie und musste anschließend mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Wedemeyer kann aber Entwarnung geben. „Es ist nichts gebrochen oder gerissen“, sagte der Hämelerwalder Coach.

SV Adler Hämelerwald: Hensel – F. Dörpfeld, Hesse, Geyer (87. Kotz), K. Peter – Schweiger, M. Peter (71. M. Klingberg), A. Klingberg, Sztefko (64. Liebenau), Marx (78. D. Dörpfeld) – M. Pröve.

TSV 03 Sievershausen: Dreyer – Löx, S. Depenau, Vollmer, A. Depenau (80. Schimski) – Ri. Braul, Ro. Braul – S. Zimmermann, Driesen (71. Schwieger), Renken (56. Matschkus) - Steguweit.

SV 06 Lehrte – TSV Dollbergen 1:0 (0:0). „Ganz ehrlich, ich dachte wir gehen auf dem Kunstrasenplatz unter“, sagt TSV-Trainer Lars Bischoff, der mit nur 13 Spielern, darunter sieben 19-Jährigen, nach Lehrte reiste. Ein Fernschusstor des Lehrters Marcel Jaron sorgte in der 63. Minute für die Entscheidung. Bischoff findet trotz der Niederlage nur lobende Worte für seine Mannschaft.

„Wir haben das super gemacht. Gerade die jungen Spieler haben gekämpft und es den Lehrtern schwer gemacht“, sagt er. Ärgerlich für die Dollberger: In der 85. Minute netzte der nominelle Torwart Leander Ermgassen nach einem Freistoß, doch das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits. „Jemand hat die Situation gefilmt. Da ist deutlich zu sehen, dass das kein Abseits war“, ärgert sich Bischoff, der dennoch zugibt: „Wir hätten Unentschieden spielen können, aber Lehrte hatte mehr vom Spiel. Deswegen geht das Ergebnis so in Ordnung.“

Dollbergen: Ridtschenko – Geloso, I. Dannenberg, Gatke (73. Ermgassen), Hasn – Ju. Scholz, Kampel, Jo. Scholz (65. Yousif), Qollakaj, Erdogan - Seleman

Von Nico Schwieger