Sonnenberg

Schwere Verletzungen im Doppelpack: In den Reihen von Fußball-Kreisligist Sonnenberg rissen sich während der Saisonvorbereitung zwei Spieler die Kreuzbänder. Davon betroffen sind die Leistungsträger Constantin Horaiske und Mike Plötz. Letztgenannter sieht seine Mannschaft dennoch stark genug, den Aufstieg zu schaffen.

„Unser klares Ziel ist die Meisterschaft, das Potenzial dafür ist auf alle Fälle da. Auch ohne mich und Constantin haben wir genügend gute Spieler“, verweist Plötz auf das ausgeglichen besetzte Aufgebot des TSV. Sich im Titelrennen durchzusetzen werde allerdings schwer. „Denn in der Kreisliga kann jeder Gegner gegenhalten. Alle sind körperlich robust.“ Und wenn der Aufstieg verpasst wird? „Das Leben geht weiter. Dann probieren wir es nächstes Jahr wieder.“

So oder so: Mike Plötz dürfte im kommenden Frühsommer bei den Punktspielen noch fehlen. Sein lädiertes, vorderes Kreuzband wird am 6. Oktober im Klinikum Braunschweig operiert. Das Malheur ereignete sich am 15. August beim Testspiel gegen Gartenstadt – ohne Fremdeinwirkung. Anfangs dachte der 28-Jährige, mit einem blauen Auge davonzukommen. „Klar hatte ich Schmerzen. Aber ich konnte ohne Hilfe allein den Platz verlassen“, erinnert sich Plötz. Doch abends ging bei ihm gar nichts mehr, das Knie war dick geschwollen. Tage darauf dann die niederschmetternde Diagnose vom Arzt: Kreuzbandriss.

Kranken-Gymnastik half ihm, zumindest kleine Entfernungen zu gehen beziehungsweise mit dem Auto zu fahren. „Und arbeiten kann ich auch“, verweist der Krankenversicherungs-Angestellte darauf, dass sein Arbeitgeber „Home-Office“ ermöglichte. Den Kontakt zu seinen Fußball-Kameraden hält der Broistedter aufrecht. „Ich war bei jedem Spiel dabei und bin freitags beim Training. Nach dem duschen wird dann bei einem Bierchen in der Kabine zusammen gequatscht.“

Das Zusammengehörigkeits-Gefühl unter den Sonnenberger Spielern sei groß,. Daher hat Mike Plötz keinerlei Ambitionen zu einem anderen Verein zu wechseln und will bis zum Ende seiner Karriere beim TSV bleiben. „Denn viele von uns kenne ich schon seit der Schulzeit, wir sind Freunde.“

In jungen Jahren konnte man den Mittelfeld-Strategen eher als „Wandervogel“ bezeichnen. So hatte er allein im Junioren-Alter vier Klubs „durch“ (TSV Denstorf, TSV Eixe, TSV Sonnenberg, SV Lengede). Im Herrenbereich spielte Plötz neben seinem „Herzensverein“ für Arminia Vechelde und den damaligen Bezirksligisten Pfeil Broistedt. Im „großen Fußball“ drückt er Zweiligist Hamburger SV die Daumen. „Aufsteigen wird der HSV diese Saison wohl wieder nicht. Es herrscht einfach zuviel Unruhe rund um die Mannschaft“, kritisiert Mike Plötz, der den 3. Kreisliga-Spieltag tippt:

Bosporus Peine – TSV Wendezelle II 2:2. „Beide Mannschaften sind gleichwertig.“

TSV Dungelbeck – Fortuna Oberg 1:2. „Dungelbeck hat zwar die ersten beiden Spiele gewonnen. Aber Oberg ist Favorit.“

TSV Münstedt – TSV Edemissen 0:1. „Edemissen ist einen Tick stärker.“

SSV Stederdorf – Arminia Vechelde II 2:3. „Vechelde ist spielerisch besser.“

TSV Eixe – Rot Weiß Schwicheldt 2:4. „Die Schwicheldter wollen und werden keine Punkte liegenlassen.“

Herta Equord – SV Lengede II 2:1. „Lengede ist spielerisch gut. Aber die Heimstärke spricht für Equord.“

VfL Woltorf – TB Bortfeld 3:1. „Die Woltorfer waren gegen uns stark. Die Bortfelder brauchen noch etwas Zeit, um in der Saison anzukommen.“

TSV Sonnenberg – Pfeil Broistedt 2:0. „Es dürfte ein enges Spiel geben. Aber unser Selbstbewusstsein ist durch die ersten beiden Siege gewachsen. Und die Null wird stehen.“

Von Jürgen Hansen