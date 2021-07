Marco Di Nunno erwartet im Finale eine Zitterpartie seiner Italiener

Peine

Marco Di Nunno ist ein bisschen überrascht von der Italienischen Nationalmannschaft – von ihrer Spielweise und der öffentlichen Meinung der Deutschen über eben diese. „Ich habe es noch nie erlebt, dass so viele Leute hier sagen, dass Italien guten Fußball spielt und sie ihnen sogar den Titel gönnen würden“, sagt der Spielertrainer des Fußball-Kreisklassisten MTV Wedtlenstedt. Nun steht Italien – die Heimat seines Vaters – im Finale der Europameisterschaft gegen England.

Da nimmt der 34-Jährige nach dem Endspiel auch den wenigen Schlaf in der Nacht zu Montag in Kauf. „Meine Frühschicht beginnt um 6 Uhr“, sagt Di Nunno und lacht. „Aber da kann ich ja wohl nicht früh ins Bett gehen.“ Weil das Finale am Sonntag erst um 21 Uhr angepfiffen wird, werde Marco Di Nunno das Spiel gemeinsam mit seiner Freundin bei sich zu Hause in Hildesheim anschauen. „Wir haben uns extra vor der EM noch neue Italien-Trikots gekauft“, sagt Di Nunno, der seine Freundin ohne italienische Wurzeln schnell auf seine Seite gezogen hat.

Di Nunno selber ist in Deutschland geboren, hat sein ganzes Leben hier verbracht und beherrscht die Sprache perfekt – im Gegensatz zum Italienischem. „Mein Vater schreibt mit manchmal Nachrichten auf italienisch. Eigentlich verstehe ich alles, aber ich antworte ihm dann immer auf deutsch“, erklärt Di Nunno, der die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt. Wenn es um Fußball geht, dann ist er aber Italiener durch und durch.

Früher habe er Fußball oft mit seinem Vater geschaut, den es noch vor der Geburt des Wedtlenstedter Spielertrainers für einen Job als Koch nach Vechelde gezogen hatte. „In diesem Jahr haben wir kein Spiel der Italiener zusammengeschaut. Es hat einfach nicht gepasst“, erklärt Marco Di Nunno. Aber: „Wir sind ja trotzdem bis ins Finale gekommen, also ändern wir besser weiterhin nichts daran“, flachst der Stürmer, der sich über die neuerliche offensive Ader der Italiener freut.

Exemplarisch sei dafür das erste Gruppenspiel gegen die Türkei, die sich in der ersten Hälfte nur hinten reingestellt hat. Nach der Pause fanden die Italiener allerdings Lücken in der Defensive und gewannen das Spiel letztlich mit 3:0. „Für gewöhnlich machen wir nach dem eigenen 1:0 selber hinten dicht. Jetzt spielen wir trotz der Führung noch weiter nach vorne. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, aber es macht viel Spaß zuzuschauen“, sagt Marco Di Nunno.

Durch Siege über die Schweiz (3:0) und Wales (1:0) kamen die Italiener in die k.o.-Phase, in der sie erst Österreich (2:1 n.V.), dann Belgien (2:1) und im Halbfinale Spanien (4:2 n.E.) ausschalteten. „Gegen Spanien war es knapp, in der Verlängerung waren die besser“, sagt Marco Di Nunno, findet aber auch: „Durch die Gesamtleistung steht Italien verdient im Finale.“

Für das Endspiel am Sonntag stellt sich der 34-Jährige auf langes Zittern ein. „Tore fallen auf jeden Fall, aber es geht ins Elfmeterschießen und da wird Italien gewinnen“, ist sich Marco Di Nunno sicher.

Von Lukas Everling